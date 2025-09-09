Severina najavila i drugi koncert u Areni Zagreb – za prvi ulaznice rasprodane u rekordnom vremenu

Rasprodana Arena za svega 10-ak dana rekordna je prodaja kada je u pitanju hrvatski izvođač

Svega desetak dana bilo je potrebno da Severina rasproda najveću dvoranu u Hrvatskoj, Arenu Zagreb, i to bez velike medijske pompe, bez televizijskih i radijskih reklama, čak i bez billboarda... Kada se uzme u obzir kako je uobičajena praksa da je izvođačima potrebno i po nekoliko mjeseci da rasprodaju Arenu, jasno je kako je Severinina prodaja bila rekordna kada su u pitanju hrvatski izvođači.

Sanela Babić

Dakle, ulaznica za koncert pod nazivom 'Ja samo pjevam', najavljen za 7. studenoga više nema, a kako bi i oni koji nisu uspjeli doći do svojih ulaznica ipak mogli prisustvovati koncertu, Severina će u Areni Zagreb zapjevati i sutradan, u subotu, 8. studenoga. Vijest je to koju je Severina potvrdila i na svojim društvenim mrežama:

''Bit će mi radost dvaput izaći pred vas... Koncert se zove 'Ja samo pjevam', a svirat će 30ak članova mog glazbenog orkestra… Koncerte posvećujem mom Tomici, koji je svoj život posvetio meni, a ja vama… Hvala vam…'' – napisala je Severina.

S obzirom da se očekuje velika potražnja i za drugim koncertom, ulaznice će i ovoga puta biti potrebno osigurati na vrijeme, a one su već dostupne putem sustava Eventim.

Paralelno sa Zagrebom, Severina je najavila i koncert u Splitu, na Gripama, 24. listopada, za kojeg su ulaznice također dostupne putem sustava Eventim.