5. rujna 2025.
Recept za dramu! Marta opet priprema svoj poznati cheesecake jer vrijeme je za novu sabotažu!
Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je nova uzbudljiva epizoda serije 'Sjene prošlosti'

Paula je prisiljena sklopiti pakt s Mirom i Blankom kako bi spasila brak, no Ines slučajno dozna za Pauline laži. Cijeli njihov plan sada je na klimavim nogama.

Šimun odluči pomoći Olgi i Ines s poslovnim planom te ih upoznaje sa svojom poslovnom partnericom i pokuša je nagovoriti da investira u njihovu polikliniku.

Marta dozna za Olgine planove i zaključi kako ne može dopustiti da se njezin san tako brzo ostvari. Stvari su jasne – vrijeme je za pripremu poznatog cheesecakea s malinama uz koji ide i poruka.

Olga reagira burno, što odbije njezine ulagače i uznemiri Šimuna. Je li Marta opet uspjela uzdrmati odnos Olge i Šimuna?

Sve to pokazat će nova epizoda serije 'Sjene prošlosti' – večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata ranije na platformi Voyo.

