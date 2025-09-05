Moda
Jednostavne modne kombinacije inspirirane Parizom jer Francuskinje znaju

Jesen je idealno vrijeme da kroz slojevite kombinacije pokažeš osobnost, a inspiraciju uvijek možeš pronaći u pariškoj estetici. Najvažnije pravilo? Nositi ono u čemu se osjećaš sigurno i elegantno, jer samopouzdanje je najljepši dodatak svakoj kombinaciji

Jesen u gradu nosi posebnu dozu šarma – lagani povjetarac, prve kiše i topliji slojevi koji pozivaju na igru s modom. Upravo sada je savršen trenutak da inspiraciju potražiš u francuskom stilu, onom bezvremenskom miksu jednostavnosti, elegancije i nenametljive profinjenosti. Uz nekoliko ključnih komada možeš vrlo lako stvoriti chic jesenske kombinacije koje izgledaju kao da si upravo prošetala pariškim ulicama.

Francuski stil temelji se na jednostavnosti i detaljima – nekoliko pažljivo odabranih komada čini razliku između običnog i chic outfita. Jesen je idealno vrijeme da kroz slojevite kombinacije pokažeš osobnost, a inspiraciju uvijek možeš pronaći u pariškoj estetici. Najvažnije pravilo? Nositi ono u čemu se osjećaš sigurno i elegantno, jer samopouzdanje je najljepši dodatak svakoj kombinaciji. Outfite za inspiraciju donosimo u nastavku.

Minimalističko odijelo s upečatljivom torbom

Odijelo ili samo sako u crnoj boji odlična je baza za gradske kombinacije. Dodaj bijelu košulju, crveni ruž i torbu u jarkoj boji i dobit ćeš look koji je istovremeno poslovan i večernji. Po danu ga možeš nositi uz mokasinke ili niske čizme, a navečer uz visoke pete.

Ikoničan „all black“ look

Crna je boja Pariza – uvijek elegantna i nenametljivo moćna. Mala crna haljina uz visoke čizme i crni sako čine kombinaciju koja nikada ne izlazi iz mode. Monokromatski styling djeluje posebno sofisticirano, a uz dozu samopouzdanja pretvara se u pravi modni statement.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Leia Sfez (@leiasfez)

Pleteni pulover i kožne hlače

Sezona pletiva je stigla, a najlakši način da izgledaš chic je da debeli pleteni pulover u neutralnoj nijansi spojiš s kožnim hlačama. Dodatak efektne ogrlice ili torbe u boji podići će kombinaciju i učiniti je modernom, idealnom za šetnje gradom ili večernje izlaske.

Traperice i čizme

Plave traperice nikada ne izlaze iz mode – ove jeseni biraj modele širih nogavica i kombiniraj ih s čizmama naglašenog dizajna. Dodaj klasičnu bijelu košulju ili oversized kaput i dobit ćeš spoj ležernog i sofisticiranog, tipično francuskog stila u kojem vrijedi pravilo: manje je više.

Haljina uz ležernu jaknu ili kardigan

Za večernje izlaske i posebne prilike odaberi pripijenu haljinu s printom, a preko nje jednostavnu jaknu ili kardigan u neutralnoj boji. Uz gležnjače ili sandale na petu look ostaje elegantan, ali nenapadan – baš u duhu pariške mode.

Suknja u boji i jednostavan top

Ako želiš unijeti malo razigranosti, odaberi kariranu suknju u nekoj neobičnoj nijansi. Uz običnu majicu ili crni pulover te balerinke ili mokasinke, dobit ćeš kombinaciju savršenu za vikend šetnje ili kavu s prijateljicama.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Tamara Mory (@tamaramory)

Baloner i tenisice

Bezvremenski baloner je simbol francuske mode – nosi ga preko svega, od traperica do haljine. Upari ga s omiljenim tenisicama i dobit ćeš spoj sportskog i elegantnog, idealan za gradske jesenske dane.

