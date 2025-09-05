Halle Berry izgleda senzacionalno u košulja-haljini koju želimo u svom ormaru

Njezine kombinacije uvijek djeluju udobno, ali i efektno i s dozom rock glama

Američka glumica Halle Berry poznata je po svome istančanom stilu i tome što prkosi modnim pravilima. Kad nije na crvenom tepihu u raskošnim toaletama, Halle njeguje ležeran, ali uvijek chic street style. Njezine kombinacije uvijek djeluju udobno, ali i efektno i s dozom rock glama. Često bira traperice, kožne jakne, oversized sakoe i sunčane naočale.

Profimedia

Nedavno se pojavila na gostovanju kod Drew Barrymore,a za tu prigodu odabrala je košulja-haljinu midi dužine u bijeloj boji. Mini haljina s kragnom, kreacija je brenda Philosophy di Lorenzo Serafini, a trenutno se može pronaći na web stranici po sniženoj cijeni od 420 dolara.

Profimedia

Posebnost ove kombinacije je u zanimljivom kroju haljine koja se sastoji od gornjeg dijela košulje asimetričnog kroja sa širokim rukavima. Donji dio haljine sužava se prema koljenima,a ukrašen je redom od četiri gumbića s lijeve i desne strane. Rukav na desnoj strani u blagoj bež boji stvara kontrast ostatku haljine.

Profimedia

Uspravne tanke linije na haljini izdužile su njezinu figuru, a kombinaciju je upotpunila sling back nude salonkama u bež nijansi koje su njezine noge učinile vitkima. Detaljima poput sunčanih naočala avijatičarskog oblika i zlatne ogrlice, upotpunila je outfit.