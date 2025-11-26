403 Forbidden

Fun
'LJUBAV JE NA SELU'

Radne akcije otkrit će ljubomorne iskrice i prave namjere: 'Mora biti kako ja kažem'

Žena.hr
26. studenoga 2025.
RTL
Nova epizoda 'Ljubav je na selu' na rasporedu je večeras od 21.25 sati na RTL-u

Nova epizoda donosi radne akcije koje će se pretvoriti u prave male testove karaktera, ali i emocija. Od cijepanja drva, pecanja i sadnje cvijeća, dame su imale prilike pokazati što sve znaju.

Dok jedni farmeri uživaju u pažnji svojih odabranica, neke od njih će se ozbiljno zapitati – je li suživot s njima uopće moguć?

No ne dijele sve kandidatkinje istu strast prema radu: neke će u vrt stići našminkane i u haljinama, što će izazvati pravu iskru nezadovoljstva. Ipak, dame tvrde da znaju „zapeti“ kad treba — hoće li to i dokazati?

Neki farmeri odlučni su pokazati da na svom terenu oni donose pravila.

„Mora biti kako ja kažem“, poručit će svojim damama i razočarati ih tvrdim stavovima. Hoće i mu reći što im sve smeta?

A na jugu Hrvatske jedna će kandidatkinja odlučiti uzeti stvari u svoje ruke i zavesti farmera koji to nije nimalo očekivao. Večer na farmi donosi senzualnu masažu, kao i jednu neočekivanu promjenu imidža.

Nova epizoda 'Ljubav je na selu' na rasporedu je večeras od 21.25 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by VOYO Hrvatska (@voyo_hr)

 

Pročitajte još o:
RtlVoyoLjubav Je Na Selu
'LJUBAV JE NA SELU'
Radne akcije otkrit će ljubomorne iskrice i prave namjere: 'Mora biti kako ja kažem'