Pogledajte prve fotografije sa seta 'Života na vagi'!

Danas na RTL-u počinje deveta sezona 'Života na vagi'! U slikovitom etno selu Zaboky u srcu Zagorja, 18 kandidata odlučilo je napraviti najveći zaokret u svom životu - suočiti se s kilogramima, lošim navikama i strahovima koji su ih godinama sputavali.

Na tom putu nisu sami - uz njih su treneri Mirna Čužić i Edin Mehmedović. „Vrlo su otvoreni i iskreni u artikulaciji svog fizičkog i emotivnog stanja“, kaže Edo dok Mirna naglašava: „Puno je humora među ekipom i međusobne podrške.“

U show se vraća i Antonija Blaće, ovaj put u ulozi voditeljice, spremna biti najveća podrška kada je najteže. „Poseban je osjećaj biti uz kandidate dok mijenjaju svoje živote“, istaknula je Antonija.

Već od prvih trenutaka nove sezone kandidati će se suočiti s brojnim izazovima - fizičkim, emocionalnim i onima koji testiraju njihovu snagu i odlučnost, a gledatelji će sigurno s posebnom pažnjom pratiti svaki njihov korak prema boljem životu. „Ne podcjenjuj zagorske brege!“ poručuje Mirna dok Edo dodaje da upravo 'favoriti iz sjene' često naprave najveću transformaciju i iznenade cijelu regiju.

Tko će izdržati prve izazove, tko će pokazati skriveni potencijal i čije će transformacije inspirirati gledatelje - doznat ćete danas od 21.15 na RTL-u, a 'Život na vagi' pratite i 24 sata ranije na platformi Voyo!