Osamnaest kandidata, prvi izazov i surova vaga - počinje deveta sezona 'Života na vagi'!

Prvi izazov, prvo vaganje i prvi put istina na vagi - tko će izdržati, tko popustiti, a tko iznenaditi već na početku? Ne propustite nove epizode devete sezone 'Života na vagi' večeras u 21.15 na RTL-u, a 24 sata ranije na platformi Voyo!

Nova sezona, novi kandidati i nove transformacije koje će pratiti cijela regija! U srcu Zagorja, u etno selu Zaboky, 18 hrabrih odlučilo je stati pred kamere i započeti najvažniju borbu svog života - borbu protiv viška kilograma i svega onoga što ih već godinama koči. A već večeras gledatelji će doznati s koliko su kilograma stigli u devetu sezonu 'Života na vagi'!

Već na samom dolasku miješaju se emocije - svi su u svojim mislima, svatko svjestan da mu slijedi prvi susret s vagom. „U posljednje tri, četiri godine dobio sam više od trideset kilograma…“, priznaje Dubravko. „Htjela bih se našminkati da u ogledalu vidim crte lica, da se ne moram više sramiti“, iskrena je Ema. „Jedeš dok se ne prejedeš… Moja utjeha je bila hrana“, otkriva Tamara dok Ivan GallaSandalla odlučno poručuje: „Vrijeme je da počne sto dana mog novog života.“

A kandidate već danas očekuje i prvi izazov! „To što ste ovdje, još uvijek ne znači da ste postali pravi natjecatelji. Samo oni koji dođu do cilja, postaju kandidati 'Života na vagi'“, kaže voditeljica Antonija Blaće i odmah nastaje komešanje među kandidatima. „Pa zar nije već gotovo? Pa zar nisam ja tu već došla?“ iznenađeno će Nena. „Cijela obitelj mi se potrudila da ja dođem ovamo. I sad da ja ovo ne izdržim! To je kao da bih njima okrenuo leđa“, kaže Ante, a Domagoj zaključuje: „Odustajanje nije opcija ni u kojem smislu.“

Mnogi nagađaju da će morati hodati uzbrdo, a pred nekima se brzo javlja sumnja u vlastite snage. „Baš mi je teško. Valjda ću uspjeti… Nadam se da hoću“, rekla je Kate. Ana, pak, svima daje lekciju iz hrabrosti: „Sami smo se doveli u ovo, moramo se sada potruditi da to i skinemo. Sramota je ništa ne napraviti, je li tako?“

