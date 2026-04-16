Muškarac nosio psa kao torbicu i postao hit: Priča iza neobičnog prizora je vrlo dirljiva

Na prvi pogled činilo se da je riječ o neobičnom modnom detalju koji je odmah privukao znatiželjne poglede i potom pokrenuo raspravu na društvenim mrežama. No iza ove simpatične scene u središtu Zagreba krije se topla priča koja je mnogima izmamila osmijeh - i dirnula ih više nego što su očekivali

Prolaznici koji su se u srijedu zatekli na zagrebačkom Europskom trgu svjedočili su nesvakidašnjem prizoru. Muškarac je ležerno šetao noseći svog malenog psa u specijaliziranoj oprsnici prebačenoj preko ramena, kao da je riječ o torbici. Simpatična scena izmamila je osmijehe, a mnogi su posegnuli za mobitelima kako bi zabilježili trenutak koji je brzo postao viralna tema razgovora.

Pas kao modni dodatak ili ljubimac kojem treba posebna skrb

Scena iz Zagreba odmah je podsjetila na globalni trend takozvanih 'pasa iz torbice' (handbag dogs), koji su prije dvadesetak godina proslavile zvijezde poput Paris Hilton, noseći svoje čivave i jorkširske terijere kao ultimativni modni dodatak. Dok su neki prolaznici u šali komentirali "novi modni trend", drugi su s pravom postavili pitanje je li psu uistinu ugodno.

Međutim, raspravu na društvenim mrežama ubrzo je prekinuo komentar korisnice koja je otkrila dirljivu pozadinu priče. Naime, riječ je o psu starom 13 godina koji zbog poodmakle dobi teško hoda, a navodno je i nedavno slomio nogu. Vlasnik ga stoga nosi kako bi mu olakšao kretanje gradom i omogućio da i dalje uživa u zajedničkim šetnjama.

Slične nosiljke, poput specijaliziranih ruksaka, često se koriste i u druge svrhe - za bolesne pse, one koji se oporavljaju od operacije, pa čak i za socijalizaciju pasa iz skloništa u novom okruženju.