Odustajanje ili borba za tim? Suze pale već prije izazova: 'Odmah sam znala da nije dobro.'

Nova epizoda 'Života na vagi' na rasporedu je već večeras od 21.15 sati na RTL-u. Epizoda je dostupna i 24 sata ranije na platformi Voyo

Večeras od 21.15 sati u 'Životu na vagi' slijedi još jedan uzbudljiv izazov i suočavanje s vlastitim strahovima. Ispod crvene linije na idućem vaganju naći će se dva natjecatelja iz tima koji će imati slabiji rezultat. Njih dvoje ulazi u duel u kojem će se odlučiti tko napušta show. Sve to veliki je ulog i svatko od kandidata želi dati najbolje od sebe.

U novoj epizodi pred timovima je Mali izazov – štafeta. Svatko iz tima treba se popeti do vrha brda i lupiti o zvonce, što je znak sljedećem natjecatelju da se krene penjati. Tim koji se prvi popne skroz do kraja, pobijedio je, a najavljena nagrada sve je oduševila. „Grizi, nema stajanja“, bodrili su se međusobno.

No pogled na brdo pred kojim su se našli neke je prilično uplašio i demotivirao već na početku.

„Čim sam vidjela zastavice, odmah sam znala da nije dobro“, poručila je jedna natjecateljica pa zaplakala prije starta utrke, „Taj osjećaj da ne možeš... Ta nemoć da ne mogu sudjelovati koliko bih htjela.“

„Svjesna je da ih koči“, složili su se i ostali.

Je li odustala ili hrabro pokušala osvojiti vrh, tko je pronašao najveću motivaciju i koga bi nedostatak komunikacije mogao skupo koštati?

