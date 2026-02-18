Nove simpatije na vidiku? Djevojke na najvećem testu dosad

Čiji su osjećaji iskreni, a tko možda glumi, pokazat će nova epizoda 'Gospodina Savršenog', već sada dostupna na platformi Voyo

Djevojke koje su još uvijek u showu čeka velika promjena jer moći će doživjeti svoje Savršene iz posve nove perspektive.

Promjena se nekima sviđa, dok je druge dame nikako ne odobravaju. Pravila igre su se promijenila i djevojke na svakom koraku komentiraju novonastalu situaciju.

„Sviđa mi se što smo dobile ovu priliku“, zahvalne su neke.

„Jako puno promjena u jako malo vremena i malo sam zbunjena“, dodaje i druga.

Slijedi veliki tulum na bazenu koji bi mogao otkriti nove simpatije i iznenađujuće iskrice. Uz sunce, kupanje i koktele, pojedine dame neće moći skinuti pogled s Karla i Petra.

RTl

„Ne bih rekla baš očajnički, ali dosta je skretala pažnju na sebe“, komentirat će ponašanje svoje sustanarke jedna djevojka.

„Znam da sam mu zanimljiva jer i na cocktail-partyjima očima traži mene. Shvatila sam to, i druge cure su shvatile“, poručila je, pak, ona.

Dan će završiti zajedničkom večerom od koje će svatko probati izvući najbolje za sebe.

„Vidim da je prazan stolac pored njega i ja ću tu sjesti. Možda neki dodiri ispod stola...“ poručuje Nuša.

„Čudna atmosfera... Totalno neprirodna situacija. Sjedimo, gledamo tko će prvi i kako će krenuti taj razgovor“, Antonela je skeptična.

RTl

Petar i Karlo naći će se na pravom ispitivanju, a neka će pitanja biti itekako škakljiva. Koje će djevojke dobiti neočekivanu priliku za razgovor nasamo?

A kad emocije ponesu, i djevojke se neće suzdržavati od međusobnog kritiziranja. Jedna kandidatkinja posebno je na tapeti ostalih.

„Negativna energija između nas dvije traje već duže... Dovelo je do toga da ne možeš očekivati pozitivne reakcije od mene ako radiš neke negativne akcije“.

RTl

Čiji su osjećaji iskreni, a tko možda glumi, pokazat će nova epizoda 'Gospodina Savršenog', već sada dostupna na platformi Voyo. Show je dostupan i od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 sati na RTL-u.