Horoskop za srijedu: Strijelci oprezno s novcem, a Lavovi u prometu

Otkrij što zvijezde prognoziraju svakom horoskopskom znaku za ovu srijedu

Ovan

LJUBAV: Pred vama je jedan prilično frustrirajući dan kad se radi o emocijama. Najbolje je osamiti se i pričekati da prođe. POSAO: Sve ćete se bolje povezivati s okolinom, pa su izgledni dobri rezultati i dogovori. Budite dosljedni. ZDRAVLJE&SAVJET: Male upale akutnog karaktera.

Bik

LJUBAV: Mnogi će situaciju vidjeti gorom nego što ona ustvari jest. Stoga se treba fokusirati samo na ono što je dobro u vašoj vezi. POSAO: U redovnim poslovnim borbama danas biste mogli biti slabija strana. Stoga se ne namećite. ZDRAVLJE&SAVJET: Bavite se sportom da ojačate.

Blizanci

LJUBAV: Kako dan bude odmicao, vi ćete se sve više otvarati. Bit će tu priča i pričanja, a nešto od tog bit će zaista napuhano. POSAO: Većinu radnog dijela dana potrošit ćete na raščišćavanje financijske zbrke i saniranje njenih posljedica. ZDRAVLJE&SAVJET: Bit ćete učinkoviti.

Rak

LJUBAV: Vaša najdraža osoba bit će osjetljiva i agresivna u isto vrijeme, a vi ćete biti previše oprezni. Treba sve to izdržati. POSAO: Ono o čemu ste već neko vrijeme razmišljali, napokon će vam „sjesti“. Sad vidite malo jasnije. ZDRAVLJE&SAVJET: Idite korak po korak, dan po dan.

Lav

LJUBAV: Vaši ljubavni ideali bit će na neki način ispunjeni, ali to ne znači da ne treba i dalje ulagati napore u razvoj veze. POSAO: Vaše ideje bit će sjajne, ali sada nije najbolji trenutak da ih prezentirate. Nešto će možda i proći, ali ne sve. ZDRAVLJE&SAVJET: Oprez je potreban u prometu.

Djevica

LJUBAV: Iako ćete danas naći prave riječi i tako pridobiti partnera za svoje namjere, u duši ćete biti napeti. Prolazno je. POSAO: Osjećat ćete da dolazite na vagu na kojoj će se raspoređivati snage u poslu. Vi ćete tražiti svoje. ZDRAVLJE&SAVJET: Idite polako.

Vaga

LJUBAV: Oni koji vas uzimaju za ozbiljno prihvatit će vašu sadašnju potrebu za mirom. Oni koji stalno tupe svoje, bunit će se. POSAO: Ni za što na svijetu vi ne biste odustali od starih ciljeva koje ste si postavili još u djetinjstvu. Nemojte ih zaboraviti. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite vjerni sebi.

Škorpion

LJUBAV: Pametnim izborom riječi i jednakim postupanjem vi ćete nadvladati pomalo neugodne okolnosti i držati kormilo u svojim rukama. POSAO: Za bolju suradnju s nadređenima poslužit ćete se svojim stručnim znanjem i zavidnom elokvencijom. ZDRAVLJE&SAVJET: Uspjet ćete.

Strijelac

LJUBAV: U erotskim igrama bit ćete zagonetni i neujednačeni. To će uvelike zbuniti drugu stranu. POSAO: Danas nije povoljan dan za bilo kakve financijske transakcije. Stoga ih, ako ikako možete, prolongirajte. ZDRAVLJE&SAVJET: Mogući su problemi s probavom.

Jarac

LJUBAV: Ne želite dan provesti sami i u pravu ste. Zato ćete prvom prilikom izaći i biti barem s poznanicima. POSAO: Danas će se konačno naći rješenje malih financijskih peripetija koje su vas mučile već neko vrijeme. ZDRAVLJE&SAVJET: Ono što se mora, mora se.

Vodenjak

LJUBAV: Vaše ljubavno samopouzdanje danas će biti na kušnji. Potrebno je fokusirati se na ono što je lijepo između vas dvoje. POSAO: Doći će do malog kaosa u financijskim temama posla kojeg radite. Spustite loptu na zemlju i sve sagledajte trezveno. ZDRAVLJE&SAVJET: Sjetit ćete se rješenja.

Ribe

LJUBAV: Pred vama je prilično kaotičan dan u kom ćete teško naći zajednički jezik s voljenom osobom. Povucite se i pričekajte. KARIJERA: Ono što radite sami, uglavnom će vam ići od ruke. U onom što radite s drugima, snalazit ćete se teško. ZDRAVLJE&SAVJET: Budite taktični i ne zahtijevajte previše.

