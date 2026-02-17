Kako da tulipani u vazi traju dulje? Otkrivamo najvažnije trikove

Tulipani su neizostavan simbol proljeća i jedan od najomiljenijih cvjetova za uređenje doma. Otkrivamo sve što trebate znati o ovom divnom cvijeću te praktične savjete kako im produžiti svježinu i uživati u njima danima

Dolazak proljeća najavljuju mnogi vjesnici, no malo koji cvijet ima takvu simboličku snagu kao tulipan. Njegove elegantne linije i raskošne boje preplavljuju tržnice, cvjećarnice i vrtove, unoseći dašak svježine i optimizma u naše domove. Iako su neizostavan dio proljetnog krajolika, tulipani u sebi kriju fascinantnu povijest i tajne koje im, uz malo pažnje, mogu osigurati dugotrajnu ljepotu i u vazi.

Njihova priča mnogo je kompleksnija od one o nizozemskim poljima. Od simbola bogatstva i ludila do jestivih latica, tulipani su cvijeće koje nikoga ne ostavlja ravnodušnim. U nastavku donosimo sve što trebate znati o ovim proljetnim draguljima, uz praktične savjete kako da njihov život u vazi traje što dulje.

Pexels

Više od cvijeta: burna povijest skrivena u laticama

Iako ih danas najčešće povezujemo s Nizozemskom, tulipani zapravo potječu iz planinskih lanaca središnje Azije. Njihova kultivacija započela je prije više od tisuću godina na području današnjeg Irana i Turske, gdje su postali cijenjen motiv u umjetnosti i poeziji. Sam naziv cvijeta potječe od turske, odnosno perzijske riječi tülbent, što znači turban, zbog oblika cvijeta koji podsjeća na to tradicionalno pokrivalo za glavu.

U Europu su stigli tek u 16. stoljeću i ubrzo izazvali pravu senzaciju, osobito u Nizozemskoj. Tijekom 17. stoljeća ondje je zavladala takozvana "tulipomanija", prvi zabilježeni špekulativni balon u povijesti. Cijene rijetkih lukovica dosezale su astronomske iznose, a za samo jednu lukovicu sorte Semper Augustus mogla se kupiti luksuzna kuća u Amsterdamu. Ovaj fenomen pokazuje koliko je tulipan bio cijenjen kao simbol statusa i bogatstva, a njegova popularnost nije izblijedjela do danas.

Pexels

Kako odabrati savršen buket i pripremiti ga za vazu

Dugovječnost tulipana u vazi započinje već prilikom kupnje. Birajte cvijeće čiji su pupoljci još uvijek čvrsto zatvoreni ili tek lagano otvoreni, ali se boja latica jasno nazire. Takvi će se tulipani postepeno otvarati u vašem domu, pružajući vam priliku da uživate u svim fazama njihovog cvata. Obratite pozornost i na stabljike; one moraju biti čvrste i sočne, a listovi svježe zelene boje, bez žutih ili smeđih mrlja.

Kada stignete kući, ne žurite s aranžiranjem. Tulipani su vjerojatno dehidrirali tijekom transporta i potreban im je oporavak. Prvi korak je pravilna priprema koja će im osigurati optimalan dotok vode.

Prvi korak: pravilno podrezivanje i priprema

Prije stavljanja u vazu, svaki tulipan treba pravilno pripremiti. Uzmite oštar nož ili vrtlarske škare i podrežite dno svake stabljike za otprilike dva centimetra, i to pod kutom od 45 stupnjeva. Kosi rez stvara veću površinu za upijanje vode i sprječava da se stabljika ravnim dnom "zalijepi" za dno vaze.

Sljedeći ključan korak je uklanjanje donjih listova. Svi listovi koji bi mogli biti uronjeni u vodu moraju se odstraniti. U suprotnom, počet će trunuti, što potiče razvoj bakterija koje zagađuju vodu i skraćuju životni vijek cvijeća.

Pexels

Kako tulipanima produžiti svježinu u vazi?

Nakon pripreme, tulipani su spremni za vazu. Odaberite visoku i dovoljno usku vazu koja će pružiti potporu njihovim stabljikama i spriječiti ih da se previše savijaju. Jedna od jedinstvenih karakteristika tulipana jest da oni nastavljaju rasti i nakon što su odrezani, pa će im visoka vaza pomoći da zadrže uspravan položaj.

Tulipani vole hladnu i svježu vodu. Napunite vazu do otprilike jedne trećine visine; za razliku od ruža, ne trebaju biti duboko uronjeni. Možete čak dodati i kockicu ili dvije leda kako bi voda ostala hladna. Najvažnije je vodu mijenjati svakodnevno ili barem svaki drugi dan kako bi ostala čista i svježa. Prilikom svake promjene vode, ponovno malo podrežite stabljike.

Položaj vaze također igra veliku ulogu. Držite je podalje od izravne sunčeve svjetlosti, izvora topline poput radijatora te propuha. Posebno je važno ne držati tulipane blizu zdjele s voćem. Jabuke, banane i drugo zrelo voće ispuštaju plin etilen, koji drastično ubrzava proces starenja i venuća cvijeća.

Tulipani su poznati po svom "plesu" u vazi; oni se savijaju i okreću prema izvoru svjetlosti. Umjesto da se borite protiv toga, prigrlite njihovu prirodnu gracioznost i povremeno rotirajte vazu kako bi rasli ravnomjernije. Uz ove jednostavne trikove, vaš buket tulipana može ostati svjež i prekrasan i do tjedan dana, unoseći duh proljeća u svaki kutak vašeg doma.