Fun
'LJUBAV JE NA SELU'

Nove kandidatkinje unijele pomutnju, a jednom farmeru ostvarit će se san: 'Zaželio sam želju da dođe!'

Žena.hr
9. prosinca 2025.
Nove kandidatkinje unijele pomutnju, a jednom farmeru ostvarit će se san: 'Zaželio sam želju da dođe!'
RTL
O kome je riječ, pokazat će nova epizoda 'Ljubav je na selu' večeras od 21.25 sati na RTL-u. Epizoda je dostupna i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo

Dolazak novih kandidatkinja poremetio je ustaljene rutine na imanjima. Dame su sve ljubomornije i bore se za svoje mjesto na tronu, a farmeri žele što bolje upoznati svoje nove gošće. U Baranji, Josip Đ. osamit će se s Mayom i ispitati je sve što ga zanima, a Ksenija neće skrivati ljubomoru. Može li njihova kemija nestati preko noći? Dolazak eksplozivne Seide kod Tomislava potpuno će promijeniti omjer snaga. Svađa i rasprave krenut će od jutra, a farmer će pokušati smiriti strasti. „Kad dođe do eskalacije, ne znam bih li pobjegao iz kuće ili napravio dar-mar“, poručit će.

U Bilicama kod Josipa E. jedna je dama posebno čvrsta u namjeri da ga osvoji, a da joj se želje ostvaruju, pokazat će i strastveni poljupci.

Željkove dame novu kandidatkinju Nadu upozorit će na sve njegove mane i natjerati je na razmišljanje, a najstariji će farmer morati odraditi i prvo izbacivanje.

RTL

Dejan ima na umu još jednu radnu akciju. No dvije će djevojke ostaviti u vrtu s motikama, a on se s trećom pokušati zbližiti u jacuzziju, što neće proći bez ljubomore.

Robert, pak, i ne sluti kako će mu završiti dan. Veliko iznenađenje koje će mu prirediti Anita Martinović ostavit će ga bez teksta i natjerati mu suze na oči.

„Ne mogu vjerovati! Zaželio sam želju da dođe“, ponavljat će Robert i svoju novu gošću odmah uhvatiti za ruke.

O kome je riječ, pokazat će nova epizoda 'Ljubav je na selu' večeras od 21.25 sati na RTL-u. Epizoda je dostupna i 24 sata prije emitiranja na televiziji na platformi Voyo.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

