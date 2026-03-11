NOVA EPIZODA
'DIVLJE PČELE'
Nikola puca i sve mu je teže, posvađao se s Katom i otkrio: 'Sve ću priznati'
11. ožujka 2026.
Jakov i dalje radi na zadruzi, pokušavajući se suprotstaviti Anti, a na tom putu ne vjeruje skoro nikome - posebno ne Domazetu. Rajka i Badurina pričaju o njezinom djetetu, istraga je pokazala da je njezin sin u Livnu
Vice pronalazi Čavku i pokazuje svoju drugu stranu. Nikola traži Zoru, a Katarina ga tjera iz njihovog doma. On je obavještava da neće napuštati Vrilo i svoje dijete. "Kate, ostajem u Vrilu, ovo je ispravno", otkriva joj Nikola. "Sve ću priznati", dodaje. Katarina mu ne dopušta da to napravi i moli ga da otiđe s Cvitom iz Vrila.
Zora od Ivice traži odgovore - je li ona njegovo dijete? U potrazi za odgovorima je i Ante, koji od Tereze traži odgovore o odnosu s Vicom.
'Divlje pčele' ne propustite od 20.15 sati na RTL-u! Serija je dostupna i na platformi Voyo!
