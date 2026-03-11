403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Fun
'DIVLJE PČELE'

Nikola puca i sve mu je teže, posvađao se s Katom i otkrio: 'Sve ću priznati'

Žena.hr
11. ožujka 2026.
Nikola puca i sve mu je teže, posvađao se s Katom i otkrio: 'Sve ću priznati'
RTL
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Jakov i dalje radi na zadruzi, pokušavajući se suprotstaviti Anti, a na tom putu ne vjeruje skoro nikome - posebno ne Domazetu. Rajka i Badurina pričaju o njezinom djetetu, istraga je pokazala da je njezin sin u Livnu

Vice pronalazi Čavku i pokazuje svoju drugu stranu. Nikola traži Zoru, a Katarina ga tjera iz njihovog doma. On je obavještava da neće napuštati Vrilo i svoje dijete. "Kate, ostajem u Vrilu, ovo je ispravno", otkriva joj Nikola. "Sve ću priznati", dodaje. Katarina mu ne dopušta da to napravi i moli ga da otiđe s Cvitom iz Vrila.

Zora od Ivice traži odgovore - je li ona njegovo dijete? U potrazi za odgovorima je i Ante, koji od Tereze traži odgovore o odnosu s Vicom.

'Divlje pčele' ne propustite od 20.15 sati na RTL-u! Serija je dostupna i na platformi Voyo!

Nikola puca i sve mu je teže, posvađao se s Katom i otkrio: 'Sve ću priznati'
RTL
Pročitajte još o:
Divlje PčeleRtlVoyo
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
'DIVLJE PČELE'
Nikola puca i sve mu je teže, posvađao se s Katom i otkrio: 'Sve ću priznati'