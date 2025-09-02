PLAC MLJAC vraća se na Trešnjevku, zabava i noćni špeceraj u omiljenom kvartu

U dva produžena vikenda vraća se velika plac-uspješnica i nezaobilazna kulturno-turistička atrakcija koja je pokrenula trend festivala i manifestacija na zagrebačkim placevima. Od 18. do 21. te od 25. do 28. rujna na Trešnjevačkom placu ne propustite jedan i jedinstveni – PLAC MLJAC!

A taj sasvim posebni događaj na placu donosi... Puno urbane zabave, ukusnih zalogaja i osvježavajućih gutljaja, vrhunske glazbe, ali i svježeg voća i povrća – pa na placu smo, zar ne! Tu ćete moći kušati mnoge domaće specijalitete i druge delicije lokalne i međunarodne kuhinje za prste oblizati, ali i puno više od toga.

Očekuje vas nevjerojatna transformacija od obične gradske tržnice u čarobni noćni ambijent i iskustvo za sva osjetila!

Raskošno uređeni prostori s brojnim detaljima i cvjetnim dekoracijama pripremljeni su za čilanje i uživanje, a glazbeni program nudi raznoliku paletu – od starogradskih popevki do pop ritmova – za poseban provod na placu, uz brojne glazbenike koje vrijedi otkriti. Tu je čak i noćni plac na kojemu možete obaviti špeceraj!

Od četvrtka 18.9. do nedjelje 21.9. te ponovno od četvrtka 25.9. do nedjelje 28.9. – svake večeri od 19:00 do 24:00 sata – ne propustite jedan od najslasnijih i najzabavnijih, najoriginalnijih i najfotogeničnijih festivala grada Zagreba. Dobro došli na – PLAC MLJAC!

Posjetitelji govore sve. "Hvala Vam na organizaciji, ugodnoj i opuštenoj atmosferi", piše Mate. "Hvala za sjajan provod u našem kvartu", dodaje Ana. "Puno sretnih lica i dobre energije! Tako prirodno i toplo, to je Trešnjevka", zaključuje Bulka. "Hvala Vam. Molimo reprizu. Vratite nam magiju Placa Mljaca", poručuje Jasna.

I upravo zbog svih naših posjetitelja – vraćamo ga, i to boljeg nego ikad!

Sve je spremno za najbolju i najoriginalniju zabavu na placu. I stoga: Budi FACA - dođi do PLACA MLJACA!