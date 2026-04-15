Nader kuha u 'Igri chefova': 'Barem da Sirijci imaju špek; a i sarmu bih mogao jesti svaki dan!'

Pogledajte novu epizodu 'Igre chefova' večeras u 21.15 na RTL-u ili odmah na platformi Voyo

Večerašnja epizoda RTL-ova kulinarskog showa 'Igra chefova' donosi pravu eksploziju okusa, emocija i - ega! Od samouvjerenih početnika do iskusnih kuhara kandidati su spremni pokazati chefovima sve što znaju.

Posebnu pozornost zacijelo će privući gledateljima poznato lice Vladimir Pantović Panta - čovjek koji je kuhao za sam vrh domaće scene. „Spreman sam i nabrijan za kuhanje, ali neće biti lako“, kaže Panta koji se ne bavi profesionalnim kuhanjem, ali ima konobicu u Mugebi u kojoj kuha za ekipu i gdje je čak ugostio i Severinu i predsjednika RH Zorana Milanovića.

No neće mu biti lako jer je konkurencija itekako gladna uspjeha! Najmlađa kandidatkinja sezone je 19-godišnja studentica matematike Lina iz Zagreba, koja bez straha ulazi u kulinarski ring. „Počela sam kuhati zbog mame i ona je definitivno moj uzor. Želim naučiti kuhati da si do kraja života mogu pripremati svu hranu“, kaže Lina koja želi srušiti predrasude o generaciji Z i tome da si hranu naručuju samo putem aplikacija i da ne kuhaju.

Iz Zagreba dolazi i Ivana, koja želi dokazati da zdravo može biti i - jako ukusno, a samouvjereni Josip iz Ivanić Grada nema dileme oko svojih sposobnosti. „Kuham savršeno. Sanjam da se moje ime zna u kulinarstvu, da bude uz bok vrhunskim chefovima“, kaže.

U kuhinju stiže i Zagrepčanka Željka, sestra poznatog glazbenika Kruške, koji s ponosom kaže da obožava njezino kuhanje. Međunarodni štih donosi Nader koji će pripremati okuse svoje domovine. „Veći sam ekspert za sirijsku kuhinju iako u toj kuhinji fali špeka - da imamo špek, ne bismo imali konkurenciju. Puno kuham arapske specijalitete, a od hrvatskih mi je najdraža sarma. Sarmu bih mogao svaki dan“, kaže.

A Luka iz Metkovića donosi možda i najemotivniju priču večeri: „Jednog dana volio bih postati kvalitetan i poznati chef“, iskreno kaže i dodaje da želi lijepo predstaviti svoj kraj. „U početku mog kuhanja prvo sam se zaljubio u okuse, no kako sam sve više vremena provodio u kuhinji - počeo sam se zaljubljivati u nervozu, paniku u kuhinji… U tom svom nemiru našao sam svoj mir.“

Hoće li iskustvo pobijediti mladost? Tko će zablistati, a tko izgorjeti pod pritiskom? Pogledajte novu epizodu 'Igre chefova' večeras u 21.15 na RTL-u ili odmah na platformi Voyo!