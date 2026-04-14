Love Island stiže: Ovi parovi pokazali su da se prava ljubav može roditi pred kamerama

Jedan od najpopularnijih reality showova na svijetu, 'Love Island', uskoro stiže i u našu regiju, donoseći sa sobom obećanje ljetnih romansi, drame i potrage za pravom ljubavi pred kamerama. Iako je emisija poznata po kratkotrajnim vezama i turbulentnim prekidima, iznenađujući broj parova uspio je svoju ljubav iz vile prenijeti u stvarni svijet, gdje su izgradili zajednički život, osnovali obitelji i dokazali da se srodna duša može pronaći i na najneobičnijim mjestima.

Komercijalno najuspješniji par

Rijetko koji par je nakon showa dosegao popularnost kao Molly-Mae Hague i Tommy Fury. Upoznali su se u petoj sezoni 2019. godine, gdje su osvojili drugo mjesto, no postali su daleko najuspješniji natjecatelji. Njihov život nakon vile pretvorio se u svojevrsnu bajku koju prate milijuni na društvenim mrežama. U siječnju 2023. dobili su kćer Bambi, a iste godine u srpnju su se zaručili.

Iako su obožavatelje šokirali viješću o prekidu u kolovozu 2024., pomirili su se u svibnju 2025. godine. Početkom 2026. potvrdili su da očekuju svoje drugo dijete, pokazujući da je njihova ljubav jača od svih izazova.

Veterani koji su postavili temelje

Druga sezona, emitirana davne 2016., pokazala se kao jedna od najuspješnijih. Alex Bowen i Olivia Buckland bili su prvi par iz showa koji je stao pred oltar. Vjenčali su se 2018. godine, a u lipnju 2022. postali su roditelji sina Abela. U 2025. godini dobili su i kćer Sienu. Njihova priča postala je inspiracija za mnoge buduće natjecatelje.

Iste sezone pobjedu su odnijeli Cara De La Hoyde i Nathan Massey. Njihov put nije bio bez prepreka; par je nakratko prekinuo 2017. godine, no pomirili su se prije rođenja sina Freddieja. Vjenčali su se 2019. i kasnije dobili kćer Delilah, čime su potvrdili status jednog od najstabilnijih parova proizašlih iz showa.

Tiha ljubav koja je prerasla u veliku obitelj

Jedna od najdražih ljubavnih priča obožavateljima je ona Camille Thurlow i Jamieja Jewitta iz treće sezone. Camilla, bivša stručnjakinja za razminiravanje, dugo je čekala na pravu osobu, a Jamiejev ulazak u vilu sve je promijenio. Njihova veza, temeljena na dubokim razgovorima i međusobnom poštovanju, osvojila je srca gledatelja.

Vjenčali su se u rujnu 2021. i danas imaju troje djece: kćeri Nell i Noru te sina Brodieja rođenog u svibnju 2024. Njihov miran obiteljski život daleko od svjetala reflektora dokaz je da prava ljubav ne treba stalnu potvrdu javnosti.

Novije generacije i nove ljubavi

Da Love Island i dalje spaja ljude, dokazuju i novije sezone. Pobjednici 2023., Kai Fagan i Sanam Harrinanan, vjenčali su se 2025., dok su zvijezde “All Stars” sezone Molly Smith i Tom Clare te Will Young i Jessie Wynter svoju ljubav okrunili zarukama.

Njihove priče pokazuju da format showa i dalje funkcionira - i da iza kamera ponekad ostaju stvarni, dugotrajni odnosi.

Love Island Adria - prijave su otvorene

Regionalna verzija, 'Love Island Adria', donosi sve prepoznatljive elemente: atraktivne natjecatelje, spajanje parova, eliminacije i odluke koje ovise i o publici. U ovom showu vrijedi jedno pravilo - opstaju samo oni koji pronađu partnera.

Prijave su već otvorene na loveisland.hr, a svi koji su spremni na avanturu, nova poznanstva i možda ljubav života, imaju priliku okušati se u ovom globalnom fenomenu.

Jer, kako su pokazali ovi parovi - ponekad se prava ljubav doista može pronaći i na televiziji.