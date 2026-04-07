Tvornica milijunaša: Tko je najviše profitirao od boravka u vili 'Love Islanda'?

'Love Island' je usavršio mehanizam pretvaranja reality zvijezda u bogataše. Osam tjedana ljetne romanse za one najsposobnije znači priliku za doživotnu zaradu. Vila nije samo mjesto za pronalaženje ljubavi; ona je poslovni inkubator koji prate milijuni, spreman svake godine izbaciti novu generaciju mladih milijunaša

Nijedan reality format ne stvara milijunaše brže od britanskog showa "Love Island". Dok u drugim emisijama natjecatelji godinama grade bogatstvo, zvijezde ovog popularnog dating showa mogu osigurati šesteroznamenkaste ugovore s brendovima samo nekoliko dana nakon izlaska iz vile. Fenomen "Love Islanda" pretvorio je nepoznate dvadesetogodišnjake u modne magnate, boksačke zvijezde i medijske ličnosti čija se vrijednost mjeri u milijunima. No, tko je najbolje unovčio svojih osam tjedana na suncu?

Molly-Mae Hague - poslovni model za uspjeh

Iako nije pobijedila u petoj sezoni 2019. godine, Molly-Mae Hague postala je najuspješnija natjecateljica u povijesti showa. Njezino se bogatstvo danas procjenjuje na više od šest milijuna funti, a njezin put od influencerice do poduzetnice postao je svojevrsni priručnik za uspjeh.

Odmah nakon izlaska iz vile, osigurala je ugovor vrijedan 500.000 funti s modnim gigantom PrettyLittleThing (PLT), da bi dvije godine kasnije bila imenovana kreativnom direktoricom brenda uz sedmeroznamenkastu godišnju plaću. No, nije stala na tome. Lansirala je vlastiti uspješni brend za samotamnjenje "Filter by Molly-Mae", a zatim i modnu marku "Maebe". Njezina poslovna moć potvrđena je i kroz Amazon Prime dokumentarac "Behind It All" te medijske stupce koji pomno prate svaki njezin korak. S više od 8,5 milijuna pratitelja na Instagramu, gdje po objavi zarađuje i do 20.000 funti, Molly-Mae je dokazala da je prava pobjednica showa ona koja dugoročno gradi svoj brend.

Tommy Fury - od reality zvijezde do boksačkog milijunaša

Dok je Molly-Mae gradila modno carstvo, njezin partner iz showa, Tommy Fury, bogatstvo je gradio šakama. Mlađi brat boksačkog prvaka Tysona Furyja iskoristio je slavu stečenu u vili kako bi lansirao profesionalnu boksačku karijeru, a borbe protiv internetskih zvijezda poput Jakea Paula i KSI-ja donijele su mu milijunske iznose. Samo od borbe s Paulom navodno je zaradio više od tri milijuna funti.

Njegovo se bogatstvo danas procjenjuje na impresivnih deset milijuna funti, čime je postao najbogatiji bivši natjecatelj showa. Zajedno s Molly-Mae, s kojom je 2023. dobio kćer Bambi, čini jedan od najmoćnijih mladih parova u Velikoj Britaniji. Iako su 2024. kratko prekinuli, par je ponovno zajedno, gradeći zajedničko poslovno carstvo.

Starija garda i novi milijunaši

Uspjeh nije rezerviran samo za natjecatelje iz novijih sezona. Alex i Olivia Bowen, par iz druge sezone (2016.), dokaz su dugovječnosti. Prvi su par iz showa koji se vjenčao, a njihovo zajedničko bogatstvo od 4,5 milijuna funti izgrađeno je na fitness aplikacijama, modnim suradnjama i projektima preuređenja nekretnina. Oni su postavili temelje za buduće generacije, pokazavši kako se slava može pretvoriti u stabilan obiteljski posao.

Drugi su pronašli jedinstvene puteve do bogatstva. Wes Nelson iz četvrte sezone postao je glazbena zvijezda i, kako je sam izjavio, milijunaš do 21. godine. Maura Higgins, jedna od najupečatljivijih ličnosti pete sezone, izgradila je uspješnu televizijsku karijeru, postavši voditeljica emisije "Aftersun" za američku verziju "Love Islanda". Pobjednice poput Amber Gill (peta sezona) i Ekin-Su Cülcüloğlu (osma sezona) osigurale su ugovore vrijedne milijun funti s brendovima MissPap i Oh Polly gotovo odmah po izlasku iz vile.

Najuspješniji svjetski dating show stiže u regiju

Love Island Adria, regionalna verzija globalno popularnog formata Love Island, uskoro će uzdrmati Hrvatsku, s natjecateljima iz čitave regije u glavnoj ulozi.

Voyo gledateljima donosi Love Island Adria, dating show koji se temelji na velikom svjetskom hitu, prvi put emitiranom 2015. na britanskom ITV-u. Od tada je Love Island izrastao u jedan od najkomentiranijih showova na svijetu - poznat ne samo po obratima, već i po parovima koje je spojio i koji su nastavili svoje veze nakon izlaska iz vile.

