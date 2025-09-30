Ljutiti Karlo postavlja ultimatum Marti: 'Večera na javnom mjestu – ti i ja kao par!'

Večeras od 20.15 sati na RTL-u na rasporedu je nova napeta epizoda serije 'Sjene prošlosti'

Marta poludi jer Šimun nije vratio Milu kući na vrijeme pa napravi scenu kod Olge. Šimun i Olga dobiju priliku nasamo porazgovarati i brojne nedoumice izađu na vidjelo...

Tomo se ispričava Pauli i oni se pomire, a Miro i Blanka shvate da imaju samo jedan izlaz iz situacije u kojoj su se zatekli.

Karlo ne želi oprostiti Marti što se nije pojavila na dogovorenoj večeri i postavlja joj ultimatum.

„Večera na javnom mjestu – ti i ja kao par“, smrtno je ozbiljan Karlo.

Rtl

„Što nam fali tu! Ne moramo sad dramiti oko večere. Ovdje imamo svoj mir, ja volim kuhati“, opravdava se Marta.

„Jako dobar pokušaj, Marta. Svejedno bih da ti i ja večeramo vani. Nije stvar u drugima nego u činjenici da me skrivaš!“ ne posustaje Karlo u svojoj namjeri, ne dajući joj prostora za igrice.

Je li ga uspjela odgovoriti ili će uskoro cijelo susjedstvo doznati za novu ljubavnu vezu, pokazat će nova epizoda serije 'Sjene prošlosti' – večeras od 20.15 sati na RTL-u. Nova epizoda dostupna je i na platformi Voyo 24 sata prije emitiranja na televiziji.