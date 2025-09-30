UVIJEK SJAJNA
MODNI SPEKTAKL
Kendall poput princeze, Jane Fonda u zlatnom: Tjedan mode u Parizu otvoren L'Oréal revijom
30. rujna 2025.
U sklopu Tjedna mode u Parizu, L'Oréal Paris ponovno je organizirao spektakl koji slavi snagu, raznolikost i žensko zajedništvo, uz poruku večeri: "Walk your worth".
Ovogodišnja L'Oréal Paris revija donijela je raskošnu proslavu ljepote i stila, uz više od 30 ambasadora brenda. Na pisti su zablistale zvijezde poput Jane Fonde, Care Delevingne, Kendall Jenner, Eve Longorije i Simone Ashley, koja je debitirala u ulozi modela.
U nastavku pogledajte najzanimljivije kombinacije s ovogodišnjeg modnog spektakla.
