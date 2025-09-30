Ovog vikenda održat će se tradicionalno obilježavanje Dana ružičaste vrpce u Zagrebu

Dan ružičaste vrpce zato nije samo simbolična šetnja. To je prilika da zajedno podsjetimo koliko je važno brinuti o zdravlju, odazvati se na mamografiju i redovito provoditi samopreglede

U subotu, 4. listopada 2025., Zagreb će ponovno obojiti ružičasta boja. Po 26. put održava se Dan ružičaste vrpce u organizaciji udruge Europa Donna Hrvatska, javnozdravstvena akcija posvećena podizanju svijesti o važnosti prevencije i ranog otkrivanja raka dojke.

Okupljanje počinje ispred Hrvatskog narodnog kazališta, odakle će povorka krenuti prema Cvjetnom trgu. Tradicionalno puštanje ružičastih balona podsjetit će na sve one koji su izgubili život u borbi s bolešću, ali i poslati snažnu poruku nade svima koji se danas liječe.

Rak dojke i dalje je najčešći zloćudni tumor među ženama, no smrtnost se posljednjih godina smanjuje zahvaljujući sve boljoj dijagnostici, napretku u liječenju te odazivu na preventivne preglede. Stručnjaci naglašavaju da se bolest u velikom broju slučajeva može izliječiti ako se otkrije na vrijeme.

Dan ružičaste vrpce zato nije samo simbolična šetnja. To je prilika da zajedno podsjetimo koliko je važno brinuti o zdravlju, odazvati se na mamografiju i redovito provoditi samopreglede. Dokazi pokazuju da rano otkrivanje i pravovremeno liječenje značajno smanjuju smrtnost od raka dojke. U mnogim visokorazvijenim zemljama petogodišnje preživljenje nakon dijagnoze doseže ili premašuje 90 %, što jasno potvrđuje vrijednost skrininga, edukacije i dostupnosti kvalitetne onkološke skrbi.

Udruga Europa Donna Hrvatska uputila je poziv svim građankama i građanima da se pridruže i svojim dolaskom daju podršku oboljelima, njihovim obiteljima i prijateljima. Svaka prisutnost šalje poruku solidarnosti i ohrabrenja, da nitko u ovoj borbi nije sam i da zajedništvo može učiniti razliku.

