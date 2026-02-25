Pamela Anderson rekla zbogom glamuru - i pokrenula pravu beauty revoluciju

Transformacija Pamele Anderson iz simbola glamura u zagovornicu prirodne ljepote postala je globalni fenomen, a tajna iza njezina svježeg i sjajnog izgleda krije se u filozofiji 'manje je više' i veganskim proizvodima koje je i sama stvorila

Tijekom Tjedna mode u New Yorku, ikona devedesetih Pamela Anderson ponovno se našla u središtu pozornosti, no ovoga puta razlog nije bila ni nova uloga ni modna kombinacija, već panel-rasprava u organizaciji magazina Vogue posvećena njezinu kozmetičkom brendu Sonsie.

Revolucija bez šminke

Posljednjih nekoliko godina Pamela Anderson plijeni medijsku pažnju pojavljivanjem na najprestižnijim svjetskim događanjima, od Tjedna mode u Parizu do dodjele Oscara, bez trunke šminke. Ta hrabra odluka nije bila samo estetski izbor, već snažna poruka protiv nerealnih standarda ljepote i ageizma nametnutih ženama.

Ovaj "buntovnički potez", kako ga sama naziva, bio je i logičan korak nakon što je postala suvlasnica i zaštitno lice brenda Sonsie.

Profimedia

“Ako imam liniju za njegu kože, onda ću pokazati svoju kožu, jer se uistinu osjećam dobro u vezi s njom. Mislim da izgledam bolje bez šminke, ali sviđa mi se i to što uz šminku mogu izgledati drugačije", izjavila je za People.

Sonsie: Filozofija u bočici

Sonsie nije samo još jedan brend u moru kozmetike. Njegova se filozofija temelji na "skinimalizmu", pokretu koji potiče jednostavnost i povratak osnovama, umjesto kompliciranih rutina s desetak koraka. Svi proizvodi su stopostotno veganski, proizvedeni bez okrutnosti prema životinjama i formulirani kao "čista" kozmetika, bez sulfata, parabena i ftalata. Anderson je u projekt ušla sa svojim sinovima, Brandonom Thomasom i Dylanom Jaggerom Leejem, prepoznavši se u viziji osnivačice, modela Marie von Behrens-Felipe.

Profimedia

Inspiracija za brend, kako Pamela često ističe, dolazi iz njezina utočišta - vrta na otoku Vancouver.

“Sve je kod mene inspirirano mojim vrtom. Mislim da je vrt metafora za život“, objašnjava. „Kad god radim na nekom filmu, sve počinje u vrtu. Odem u vrt i ondje dobijem toliko inspiracije i informacija. Imam osjećaj da, ako sam ukorijenjena u svom vrtu i donosim odluke na temelju onoga što je dobro za to mjesto u mom životu, to je moj etos, moja zvijezda vodilja - i to je ono što me čini sretnom", objasnila je.

Profimedia

Ključni proizvodi iza blistavog tena - 'sveto trojstvo'

Iako se linija sastoji od svega nekoliko proizvoda, svaki je pažljivo osmišljen kako bi koži pružio maksimalnu njegu. Kolekcijom dominiraju tri ključna proizvoda koje su korisnici prozvali "svetim trojstvom": Super Serum s niacinamidom koji umiruje crvenilo i daje koži sjaj, Multi Moisture Mask, višenamjenska maska koja dubinski hidratizira, te već spomenuti Basic Balm za usne.

Najnoviji dodatak liniji je Adapt Cream, inovativna krema sa zelenkastim pigmentom koji se prilagođava tenu, neutralizira crvenilo i jača kožnu barijeru. U skladu s ekološkom osviještenošću brenda, ambalaža ove kreme je u potpunosti biorazgradiva. "Nakon korištenja, jednostavno je bacim u svoj vrtni kompost", s ponosom ističe Anderson.