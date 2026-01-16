403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Fun
PRESLATKA JE

Kim Kardashian emotivnom objavom čestitala rođendan kćeri Chicago, svi su primijetili jedan detalj

Tamara Žiger
16. siječnja 2026.
Kim Kardashian emotivnom objavom čestitala rođendan kćeri Chicago, svi su primijetili jedan detalj
Instagram/Kim Kardashian
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx

Kim Kardashian je raznježila svoje pratitelje na Instagramu dirljivom objavom povodom osmog rođendana kćeri Chicago. Kroz niz fotografija i emotivnu poruku, Kim je ponudila rijedak uvid u obiteljsku intimu i pokazala svoju majčinsku stranu. 

U svojoj objavi, Kim je podijelila galeriju fotografija koje prikazuju Chicago u različitim fazama odrastanja, od nježnih trenutaka u majčinom zagrljaju, preko zimskih radosti na snijegu, pa sve do glamuroznih rođendanskih proslava.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by Kim Kardashian (@kimkardashian)

"Sretan rođendan mojoj slatkoj djevojčici Chicago! Osam godina je tako veliko! Gdje je vrijeme nestalo?! Unosiš toliko smijeha i zvijezda u naš svijet. Volim te jakooo puno, moja posebna Chi Chi!", napisala je ponosna majka u opisu objave.

Objava je brzo prikupila milijune lajkova i brojne komentare obožavatelja i prijatelja koji su se pridružili čestitkama. Mnogi su istaknuli jedan detalj - nevjerojatnu sličnost između majke i kćeri, a jedan od komentara koji je sažeo opći dojam glasio je: "Dvije princeze, kao dvije kapi vode". 

Pročitajte još o:
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
Najčitanije
Iz naše mreže
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
403 Forbidden

403 Forbidden

nginx
×
PRESLATKA JE
Kim Kardashian emotivnom objavom čestitala rođendan kćeri Chicago, svi su primijetili jedan detalj