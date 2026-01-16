403 Forbidden

Ljepota
DISKRETNE, ALI UČINKOVITE

Povratak smeđe maskare: Suptilan beauty trend koji obožavamo

Žena.hr
16. siječnja 2026.
Povratak smeđe maskare: Suptilan beauty trend koji obožavamo
Pexels
Nakon godina dominacije crne maskare, beauty scena okreće se nježnijim i prirodnijim rješenjima. Smeđe maskare ponovno postaju popularne jer trepavicama daju definiciju bez pretjerane dramatike, naglašavaju prirodnu ljepotu očiju i savršeno se uklapaju u trend suptilnog, svježeg make-upa

Smeđe maskare ponovno su se vratile u fokus beauty scene, i to s dobrim razlogom. Nakon godina dominacije intenzivno crne maskare, koja trepavicama daje dramatičan i izražajan efekt, sve je više onih koji traže suptilniju, prirodniju alternativu. Upravo tu na scenu stupaju smeđe nijanse, koje nude definiciju bez prenaglašenosti i savršeno se uklapaju u aktualni trend „manje je više“.

Za razliku od crne, smeđa maskara ne stvara oštar kontrast, već mekše uokviruje oči i naglašava prirodnu ljepotu trepavica. Posebno lijepo pristaje svjetlijim tipovima tena, plavim i zelenim očima, ali i svima koji žele postići njegovan, nenametljiv look. Trepavice i dalje izgledaju definirano i uredno, ali bez dojma težine koji crna maskara ponekad može ostaviti, osobito u dnevnim kombinacijama.

Popularnost smeđih maskara usko je povezana s povratkom prirodnog make-upa, u kojem se naglasak stavlja na svježinu i individualne crte lica. U tom kontekstu, smeđa maskara djeluje gotovo kao produžetak prirodne boje trepavica, dajući im duljinu i gustoću, ali zadržavajući dojam lakoće. Upravo zato često je izbor onih koji žele izgledati dotjerano, ali ne i previše našminkano.

Osim toga, smeđa maskara pokazala se kao idealna opcija za ured, dnevne obaveze ili minimalističke beauty rutine. Lako se kombinira s neutralnim sjenilima, toplim tonovima rumenila i usana te doprinosi skladnom, sofisticiranom izgledu. Čak i u večernjim varijantama, u kombinaciji s naglašenim tenom i usnama, može djelovati izuzetno elegantno.

U vremenu kada se prirodna ljepota ponovno slavi, smeđa maskara logičan je povratak na make-up scenu. Diskretna, ali učinkovita, pruža savršenu ravnotežu između definicije i suptilnosti, dokazujući da za lijep i njegovan izgled nije uvijek potrebna dramatičnost.

Brojni poznati brendovi prepoznali su ovaj trend i uvrstili smeđe nijanse u svoje najprodavanije linije. Bilo da tražiš povoljnu opciju iz drogerije ili se želiš počastiti luksuznom formulom, izbor je bogatiji nego ikad.

Essence Lash Princess False Lash Effect Mascara

Ova maskara u smeđoj nijansi postala je viralni hit s razlogom. Nudi nevjerojatan volumen i duljinu, stvarajući efekt umjetnih trepavica. Cijena: oko 4 €

Maybelline Lash Sensational Sky High Mascara

Još jedan favorit s društvenih mreža je ova maskara u nijansi True Brown. Njezina fleksibilna četkica obuhvaća svaku trepavicu, dajući joj zavidnu duljinu i definiciju, ali u mekšem, svakodnevnom tonu. Cijena: oko 10 €

Too Faced Better Than Sex Mascara

Ova maskara u nijansi Chocolate desetljećima je omiljena zbog svog dramatičnog volumena, a smeđa verzija pruža jednako impresivan efekt s dozom topline. Njezina četkica u obliku pješčanog sata savršeno obavija trepavice za maksimalan učinak. Cijena: oko 32 €

Charlotte Tilbury Pillow Talk Push Up Lashes

Brend koji je uvelike zaslužan za ponovnu popularnost smeđih tonova nudi ovu maskaru u nijansi Dream Pop. Riječ je o jedinstvenoj bobičasto-smeđoj boji koja na čudesan način ističe svaku boju očiju. Cijena: oko 32 €

Lancôme Lash Idôle Mascara 

Revolucionarna maskara za podignute, voluminozne trepavice bez grudica. Lash Idôle sadrži ekstrakte bijelog čaja te manju količinu voska. Rezultat: gel tekstura koja obavija svaku trepavicu, klizi bez osjećaja težine na trepavicama i pruža iznimno crnu pigmentaciju i volumen do 24 sata postojanosti. Cijena: oko 40 €

Catrice Glam&Doll Volume Brown

Ovom Catrice Glam & Doll Volume maskarom privući ćeš svačiju pažnju. Smeđa vodootporna formulacija zahvaća svaku pojedinu trepavicu, a da je ne opterećuje i osigurava dugotrajni volumen. Cijena: oko 5 €

YSL Lash Clash Extreme Volume Mascara

Za one koji traže ekstreman volumen, ova maskara u bogatoj smeđoj boji pruža intenzivan i dugotrajan rezultat. Cijena: oko 50 €

ILIA Limitless Lash Mascara

Ova maskara nudi nagrađivanu formulu koja podiže, razdvaja i njeguje trepavice, a sada je dostupna i u predivnoj smeđoj nijansi Before Dawn. Cijena: oko 33 €

