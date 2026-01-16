403 Forbidden

NAVIJAMO ZA NAŠE

Rukometna ludnica je počela: 'Nervoza raste, svi jedva čekamo početak!'

Žena.hr
16. siječnja 2026.
Rukometna ludnica je počela: 'Nervoza raste, svi jedva čekamo početak!'
RTL
Ne propustite prvi nastup hrvatske reprezentacije protiv Gruzije sutra od 18 sati na RTL-u, uz emisiju ‘Vrijeme je za rukomet’ od 16.45!

Europsko prvenstvo u rukometu je krenulo, a nakon prvih uzbudljivih susreta, sutra na teren konačno izlazi i hrvatska reprezentacija. U 18 sati naši će rukometaši odmjeriti snage s Gruzijom, a gledatelji utakmicu mogu pratiti samo na RTL-u od 18 sati. Dobro poznato zagrijavanje uz kultnu emisiju 'Vrijeme je za rukomet' počinje od 16.45 sati.

Rukometna ludnica je počela: 'Nervoza raste, svi jedva čekamo početak!'
RTL

Bruse se posljednje pripreme, pripremaju grafike i definiraju posljednji tehnički detalji - urednik RTL Sporta i emisije 'Vrijeme je za rukomet' uživa u procesu stvaranja hvaljene emisije 'Vrijeme je za rukomet'!

Rukometna ludnica je počela: 'Nervoza raste, svi jedva čekamo početak!'
RTL

"Pripreme su u tijeku, grafike, gosti, sto telefonskih poziva, planovi, sastanci… Uzbudljivo i izazovno vrijeme, ali – 'Vrijeme je za rukomet'!", s osmijehom poručuje urednik sporta Marko Vargek pa dodaje - "nakon prošlogodišnjeg SP-a, koji je RTL-ova ekipa odradila u zagrebačkoj Areni, RTL-ova rukometna ekipa vraća se na svoju adresu. Vraćamo se kući, u sjedište RTL-a, a lica koja će mi se pridružiti u svakoj emisiji stara su u najpozitivnijem mogućem smisli - Vori i Džomba. Pripremamo i neke novitete, ali nećemo ih još otkrivati,“ dodaje Vargek.

Rukometna ludnica je počela: 'Nervoza raste, svi jedva čekamo početak!'
RTL

Intenzivno je u zagrebačkom studiju, ali i na terenu. Maja Oštro Flis godinama prati rukomet, reprezentaciju i navijače te svaki siječanj pamti po uzbuđenju uoči početka hrvatske reprezentacije na prvenstvu.

„Naše su pripreme gotovo jednako intenzivne kao i one igrača. Raste nervoza, ali još više uzbuđenje – svi jedva čekamo početak!“, kaže RTL-ova reporterka, koja je s reprezentacijom boravila u kampu pokraj Hannovera, potvrđujući da je atmosfera radna, ali i puna pozitivne treme. „Reprezentativci puno analiziraju, puno se druže i povezuju na još jedan, dodatni način – baš kako i treba uoči velikih natjecanja“, dodaje Oštro Flis koja je od jučer s rukometašima u Malmöu, a dobra atmosfera, kaže, stigla je s njima.

Rukometna ludnica je počela: 'Nervoza raste, svi jedva čekamo početak!'
RTL

„Mislim da mi nikad neće dosaditi pratiti rukometna prvenstva. Uzbuđenje, pozitivna trema i nervoza, sati i sati priprema, dogovori, sastanci, planiranje svih detalja naših emisija, prijenosa i javljanja uživo. I bez obzira na sav umor i stres koji se nakupe tijekom prvenstva, uvijek ću reći da je to najljepši i najzanimljiviji posao“, kaže Ines Goda Forjan, koja će ponovno donositi prve izjave naše rukometne ekipe nakon utakmica i dodaje: „Kao i svaki navijač u Hrvatskoj – očekujem puno! Naravno da bih ih i ja željela gledati u polufinalu i borbi za medalje, ali Europsko prvenstvo je nemilosrdno i zahtjevno. Ako se uspijemo probiti među najbolje, bio bi to fantastičan uspjeh. Ne treba im stvarati prevelik pritisak, iako su i oni svjesni da cijela Hrvatska na valu svjetskog srebra očekuje novu medalju. Veselim se prvenstvu, vjerujem da će biti napeto i uzbudljivo.“

Rukometna ludnica je počela: 'Nervoza raste, svi jedva čekamo početak!'
RTL

Europsko prvenstvo za rukometaše komentirat će Filip Brkić i Vlado Šola, koji imaju već niz komentatorskih utakmica u nogama: „Nas dvoje surađujemo jako dobro i jako se dobro poznajemo, veselim se ponovno raditi s Filipom. Mislim da smo uigrani tandem gore na svojoj poziciji, jako dobro jedan drugog nadopunjavamo i nadam se da će tako biti i na Europskom prvenstvu,“ kaže legendarni golman Vlado Šola.

Na RTL-u, kanalu RTL 2 i platformi Voyo gledatelje čeka više od pedeset napetih okršaja najboljih europskih reprezentacija.

