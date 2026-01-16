Bomber jakne sa sniženja: Najbolji komadi koje se sada isplati uloviti

Najveća snaga bomber jakne je njezina svestranost. Bilo da ciljate na ležeran vikend look ili elegantnu poslovnu kombinaciju, mogućnosti su gotovo beskrajne

Ako bismo morali odabrati jedan ključni odjevni komad koji je obilježio modnu 2025. godinu, a čija popularnost ne jenjava ni u 2026., to bi bez sumnje bila bomber jakna. Ovaj svestrani klasik, koji spaja udobnost s dozom buntovničkog stava, ponovno je zavladao ulicama i dizajnerskim kolekcijama, dokazujući svoju bezvremensku privlačnost. Od luksuznih kožnatih inačica do sportskih najlonskih modela, bomber jakna postala je nezaobilazan dio garderobe. A najbolja vijest? Trenutna zimska sniženja idealna su prilika da ugrabite svoj savršeni model po znatno povoljnijoj cijeni.

Komad odjeće s bogatom poviješću

Priča o bomber jakni mnogo je dublja od sezonskih trendova. Njezini korijeni sežu u doba Prvog svjetskog rata, kada je osmišljena kao funkcionalna "letačka jakna" za vojne pilote. U otvorenim pilotskim kabinama na velikim visinama bila im je potrebna topla i izdržljiva odjeća koja ih neće sputavati. Prvi modeli, poput tipa A-1 iz 1927. godine, izrađivani su od konjske ili ovčje kože, s pletenim ovratnicima i manšetama koje su čuvale toplinu.

S vremenom, inovacije poput patentnih zatvarača i lakših materijala, poput najlona kod kultnog modela MA-1 iz pedesetih godina, učinile su jaknu još praktičnijom. No, njezin put od vojne opreme do modnog simbola započeo je kada ju je prigrlila pop kultura. Ikone poput Marlona Branda i Jamesa Deana pretvorile su je u simbol pobune, dok su je kasnije usvojile različite supkulture, od britanskih skinheada do hip-hop scene devedesetih. Upravo ta sposobnost prilagodbe i nošenja različitih značenja osigurala joj je status modne legende.

Ključni modeli koji dominiraju scenom

Današnja popularnost bomber jakne leži u njezinoj nevjerojatnoj raznolikosti. Više nije rezervirana samo za klasičnu maslinastozelenu boju; dizajneri su je reinterpretirali na bezbroj načina. Svestranost bomber jakne njezina je najveća snaga. Bilo da ciljate na ležeran vikend look ili elegantnu poslovnu kombinaciju, mogućnosti su gotovo beskrajne. Jedan od najefektnijih načina stiliziranja je igra kontrastima. Spojite njezinu pomalo robusnu, četvrtastu siluetu s lepršavom i ženstvenom midi ili maksi suknjom. Ovaj neočekivani spoj stvara dinamičan i moderan izgled.

Zara, jakna s kontrastnim rubovima - 19,99 €

Mango Outlet, traper bomber jakna - 13,99 €

H&M, bomber jakna - 24,99 €

H&M, roza bomber jakna - 44,99 €

Reserved, karirana jakna - 25,99 €

Stradivarius, karirana bomber jakna - 15,99 €

Reserved, karirana jakna - 25,99 €

Mohito, crna bomber jakna - 21,99 €

Zara, jakna s metaliziranim nitima – 29,99 €

Stradivarius, zelena bomber jakna - 19,99 €

Zara, jakna pepita uzorka - 25,99 €

Zara, jakna s uzorkom riblje kosti – 19,99 €

Zara, jakna s kapuljačom – 35,95 €

Zara, lepršava bomber jakna - 29,99 €