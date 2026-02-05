Kamo s djecom za fašnik? Donosimo pregled najzabavnijih događanja diljem Hrvatske

Ako se pitate kamo s djecom za fašnik i kako im priuštiti nezaboravno iskustvo, dobra vijest je da se diljem Hrvatske i ove godine održava niz zabavnih i kreativnih događanja prilagođenih najmlađima. Od tradicionalnih karnevalskih povorki do dječjih maskenbala i radionica, donosimo pregled najzanimljivijih mjesta na kojima će mališani moći uživati u pravoj fašničkoj čaroliji

Veljača je stigla, a s njom i najveselije, najšarenije i najluđe doba godine. Vrijeme je to fašnika, maškara i poklada, razdoblje kada ulice i trgove diljem Hrvatske preuzimaju vesele povorke, a dječji smijeh odzvanja iza maski omiljenih superjunaka, princeza i čarobnih stvorenja. Dok se odrasli prisjećaju stare mudrosti da "bedaki noriju saki dan, a pametni samo na fašnik", roditelji se pitaju kamo odvesti svoje najmlađe na nezaboravan provod.

Ako ne znate kamo na fašnik diljem Hrvatske, brojni gradovi pripremili su bogate programe za sve uzraste. Od spektakularnih jubilarnih proslava do tradicionalnih povorki, fašnička sezona 2026. nudi bogat program za cijelu obitelj. Vrhunac slavlja je na Pokladni utorak, 17. veljače, no zabava počinje mnogo ranije.

Samobor: Spektakularna proslava 200. rođendana Fašnika

Ove je godine Samobor apsolutno središte karnevalskih zbivanja, slaveći nevjerojatnih 200 godina svog nadaleko poznatog Fašnika. Pod sloganom "Srakoslet za 200 let", grad se od šestog do 17. veljače pretvara u Slobodnu Fašničku Republiku, a poseban naglasak stavljen je upravo na dječji program. Dječji fašnik održava se tijekom dva vikenda, sedmog i osmog te 14. i 15. veljače. U subotu, sedmog veljače, na rasporedu je povorka samoborskih dječjih vrtića, dok će tjedan dana kasnije, 14. veljače, glavnim trgom prodefilirati maskirani osnovnoškolci. Nedjelje su rezervirane za gostujuće skupine i posebnu poslasticu, Srakotrk, tradicionalnu dječju orijentacijsku utrku pod maskama koja će se održati 15. veljače. Uz lunapark, brojne ulične zabavljače i nezaobilazne samoborske krafne, Trg Srakinih mališana bit će epicentar dječjeg veselja.

Velika Gorica: Obiteljska zabava u Turopoljskoj zemlji čudesa

Pod temom "Gorica u zemlji čudesa", 117. Turopoljski fašnik poziva obitelji u svijet mašte i bajki. Za najmlađe je organiziran Mali fašnik u petak, šestog veljače, a ove godine donosi sjajnu novost, održat će se u toploj dvorani Srednjih škola, pa nema straha od zimske hladnoće. Vrhunac događanja je Velika fašnička povorka koja će proći središtem grada u subotu, sedmog veljače. Turopoljski fašnik pripremio je i posebno iznenađenje za školarce i sve koji vole svijet znanstvene fantastike. Istog vikenda, sedmog i osmog veljače, održava se GeekCon, festival posvećen pop-kulturi, tehnologiji i igrama, idealan za sve male i velike ljubitelje superjunaka i cosplaya.

Rijeka i Kvarner: Peto godišnje doba za male i velike

Iako je spektakularna Dječja karnevalska povorka, koja je okupila tisuće mališana, već tradicionalno održana ranije, karnevalski duh u Rijeci ne jenjava. Cijeli grad živi svoje "peto godišnje doba", a obitelji s djecom ne smiju propustiti krunu cijele manifestacije, Međunarodnu karnevalsku povorku u nedjelju, 15. veljače. Pogled na tisuće maštovitih maski i alegorijskih kola s Korza doživljaj je koji se pamti. U susjednoj Opatiji, osmi veljače rezerviran je za legendarnu Balinjeradu, utrku vozila na kugličnim ležajevima. Za djecu je organiziran "Taxi balinjera", gdje se mogu sigurno provozati s iskusnim vozačima i osjetiti dašak adrenalina.

Od Međimurja do Zagreba: Tradicija i veselje za najmlađe

Karnevalska događanja za djecu organiziraju se diljem zemlje. U Čakovcu se održava 62. Međimurski fašnik, s trodnevnim programom posvećenim najmlađima. U petak, 13. veljače, na rasporedu je Mali fašnik za jasličke skupine u centru grada, kada će mališani imati priliku uživati u prvim plesnim koracima i maskiranim radionicama. Subota, 14. veljače, rezervirana je za Dječji fašnik, koji počinje u 10 sati i donosi maskirane igre, radionice i kreativne sadržaje za svu djecu. U srcu Slavonije, Đakovački bušari sedmog i osmog veljače nude uvid u tradicijske pokladne običaje koji su zanimljivi cijeloj obitelji. Zagreb, pak, nudi decentraliziran program s brojnim maskenbalima u kvartovskim centrima za kulturu. Primjerice, Centar KNAP na Peščenici 17. veljače organizira povorku i izvedbu dječje ekološke predstave "Čudo na smetlištu" po cijeni ulaznice od tri eura, uz besplatne krafne za sve.

Gdje god se zaputili, fašnik je savršena prilika za bijeg od svakodnevice. To je vrijeme da se sakrijete iza maske, nasmijete brigama i stvorite dragocjene obiteljske uspomene uz miris toplih krafni i fritula, pozdravljajući zimu i s veseljem iščekujući dolazak proljeća.