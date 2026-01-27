403 Forbidden

Fun
VRIJEME JE ZA MAŠKARE

Od Rijeke do Samobora: Vodič kroz najpoznatije fašničke manifestacije u Hrvatskoj

Ana Ivančić
27. siječnja 2026.
Od Rijeke do Samobora: Vodič kroz najpoznatije fašničke manifestacije u Hrvatskoj
Sanjin Strukic/PIXSELL
Veljača u Hrvatskoj tradicionalno je rezervirana za maskiranje, povorke i dobru zabavu, a Fašnik se slavi u gotovo svakom kraju zemlje. Od većih gradova poput Rijeke i Splita do nezaobilaznog Samobora, karnevalska događanja donose spoj tradicije, satire i veselja za sve generacije. Donosimo pregled gdje se ove godine najviše slavi i što nas očekuje u najvećim hrvatskim fašničkim središtima

Veljača je mjesec koji u Hrvatskoj tradicionalno označava kraj zime i početak najluđeg razdoblja u godini. Od siječanjskog blagdana svetog Antuna Opata pa sve do Čiste srijede, koja ove godine pada 18. veljače, ulice i trgovi diljem zemlje pretvaraju se u pozornice na otvorenom. To je vrijeme fašnika, maškara, poklada ili krnjevala, razdoblje u kojem privremeno prestaju vrijediti uobičajena pravila, a vlast preuzimaju maskirane povorke, satira i nesputana zabava. Vrhunac slavlja događa se na Pokladni utorak, 17. veljače, kada se simboličnim spaljivanjem krivca za sve prošlogodišnje nedaće ispraća staro i s optimizmom dočekuje novo. Od Kvarnera do Slavonije, svaki kraj nudi jedinstven doživljaj, a mi donosimo pregled najvećih događanja koja ne smijete propustiti.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Marin Mack (@marinmack)

Fašnik 2026. u Samoboru

Ove je godine Samobor središte karnevalskih zbivanja u kontinentalnoj Hrvatskoj, slaveći nevjerojatnih 200 godina svog nadaleko poznatog Fašnika. Pod sloganom "Srakoslet za 200 let", grad se od šestog do 17. veljače pretvara u Slobodnu Fašničku Republiku. Sve započinje svečanom predajom ključeva grada, kada vlast preuzimaju legendarni likovi Princ Fašnik, Princeza Sraka, Sudec i Fiškal. Jubilarno izdanje donosi dosad najbogatiji program, s više od 14 velikih koncerata na dvije pozornice, gdje će nastupiti Severina, Parni Valjak, Željko Bebek i Dubioza Kolektiv, koji će zatvoriti manifestaciju.

Od Rijeke do Samobora: Vodič kroz najpoznatije fašničke manifestacije u Hrvatskoj
Robert Anic/PIXSELL

Posebnost Samoborskog fašnika oduvijek je bila oštra društvena i politička satira, a ove godine očekuje se rekordan broj od 13 mjesnih odbora koji će kroz alegorijska kola i duhovite performanse komentirati aktualnosti. Uz tisuće maskiranih sudionika i više od tri tisuće djece u povorkama, posjetitelje očekuju i tradicionalne utrke Srakotrk i Fašnik trk te premijera filma o dva stoljeća dugoj povijesti manifestacije. Sve kulminira na Pokladni utorak, kada se Princu Fašniku sudi za sve nedaće, nakon čega slijedi njegovo spaljivanje i veliki vatromet, čime se Samoborci, uz staru mudrost "Bedaki noriju saki dan, a pametni samo na Fašnik", opraštaju od zime.

Fašnik 2026. u Rijeci

Dok Samobor slavi tradiciju, Rijeka se ponosi titulom grada s najvećim i najpoznatijim karnevalom u Hrvatskoj. Za Riječane je ovo "peto godišnje doba", razdoblje koje započinje već sredinom siječnja i traje sve do Pepelnice. Grad živi u ritmu maškara, a vrhunac je bez sumnje Međunarodna karnevalska povorka koja će se održati u nedjelju, 15. veljače. Tisuće sudionika iz Hrvatske i svijeta u šarenoj će koloni proći Korzom, prikazujući maštovite maske i impresivna alegorijska kola.

Povorku tradicionalno zatvaraju Halubajski zvončari, čiji je ophod uvršten na UNESCO-ov popis nematerijalne kulturne baštine, a njihova zaglušujuća zvonjava i pojava koja tjera zle duhove zime prizor je koji se pamti. Dva tjedna ranije, 31. siječnja, Korzo će preuzeti najmlađi na Dječjoj karnevalskoj povorci, a cijelo razdoblje ispunjeno je brojnim humanitarnim balovima, koncertima i zabavama. Riječki karneval završava spaljivanjem Pusta, glavnog krivca za sve loše, na moru u riječkoj luci.

Maškare uz more: Od Crikvenice do Dubrovnika

Karnevalski duh snažno živi i u Dalmaciji. U Splitu se svake godine održava Spli'ski krnjeval, gdje se fešta seli na Rivu i Prokurative. Nakon primopredaje ključeva grada Meštru od karnevala, grad preplave maskirane povorke i dječji programi. Splitska tradicija nalaže da se na Pokladni utorak na Gatu sv. Nikole spali Krnje, figura koja simbolizira sve nedaće protekle godine. Uz tradicionalne običaje, splitski program uključuje i moderne elemente poput rave partyja, spajajući lokalni šušur s elektroničkom glazbom.

Fašnik u Crikvenici donosi posebnu zimsku čaroliju uz more i opuštenu karnevalsku atmosferu koja traje od siječnja do sredine veljače. Grad u tom razdoblju živi u znaku maski, glazbe i druženja, s programima za djecu i odrasle te brojnim događanjima na otvorenom. Spoj šetnji uz rivu, zabave i tradicionalnih delicija čini Crikvenicu idealnim izborom za obiteljski izlet ili vikend bijeg u karnevalsko raspoloženje.

U Dubrovniku, Dubrovački karnevo i ove se godine vraća kao jedan od najsvečanijih i najočekivanijih događaja zime, donoseći Gradu dane ispunjene maskama, glazbom i plesom. Od 13. do 17. veljače Dubrovnik ponovno živi u duhu stare tradicije u kojoj se brišu granice između svakodnevice i veselja, a ulice postaju pozornica za kreativne kostime, povorke i razna zabavna događanja za sve generacije. Bogat program i jedinstvena atmosfera čine ovaj karneval posebnim doživljajem za domaće i strane posjetitelje.

Fašnički običaji u srcu Hrvatske

I ostatak Hrvatske njeguje svoje fašničke običaje. U Velikoj Gorici održava se 117. Turopoljski fašnik, ove godine pod temom "Gorica u zemlji čudesa". Vrhunac je Velika fašnička povorka sedmog veljače. U Slavoniji su pak poznati Đakovački bušari, jedna od najvećih manifestacija regije, gdje tradicionalne maske bušara i jahači tjeraju zimu i prizivaju plodnu godinu. Zagreb nudi decentraliziran program, s fokusom na dječje maskenbale i prigodne koncerte.

Bez obzira na to gdje se zatekli, karnevalska sezona nudi bijeg od svakodnevice. To je vrijeme kada se, barem nakratko, možemo sakriti iza maske, nasmijati se sebi i drugima te uz miris nezaobilaznih krafni i fritula pozdraviti zimu i s veseljem dočekati proljeće.

