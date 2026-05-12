Hrvatska na Eurosongu: Svi nastupi i najveći uspjesi na europskoj pozornici

Eurovizijski put Hrvatske priča je o usponima i padovima, ali i o neiscrpnoj ljubavi prema glazbi koja, kao što smo vidjeli, na kraju uvijek pronađe put do publike

Hrvatska je kao samostalna država na Pjesmi Eurovizije debitirala 1993. godine i od tada je zabilježila 30 nastupa na toj velikoj glazbenoj pozornici. Put je bio ispunjen velikim uspjesima, ali i gorkim razočaranjima, od sjajnih plasmana u devedesetima do godina u kojima se nije uspijevalo doći do finala. Ipak, posljednjih godina svjedočimo ponovnom buđenju eurovizijskog entuzijazma, koji je kulminirao povijesnim uspjehom 2024. godine. Hrvatska radiotelevizija (HRT) kao članica Europske radiodifuzijske unije (EBU) zadužena je za sudjelovanje na natjecanju, a predstavnici su se najčešće birali putem Dore, uz iznimku razdoblja od 2012. do 2018. godine kada se prakticirao interni odabir.

Počeci i zlatno doba devedesetih

Prije samostalnosti, hrvatski glazbenici su u sklopu Jugoslavije često nastupali na Eurosongu, a upravo je zadarska grupa Riva s pjesmom "Rock Me" 1989. donijela Jugoslaviji jedinu pobjedu. Zahvaljujući tome, Eurosong 1990. godine održan je u Zagrebu.

Prvi samostalni nastup Hrvatske dogodio se 1993. u irskom Millstreetu. Grupa Put morala je proći kroz posebne kvalifikacije "Kvalifikacija za Millstreet", gdje su osvojili treće mjesto i osigurali nastup. S pjesmom "Don't Ever Cry" na kraju su završili na 15. mjestu. Bio je to skroman, ali važan početak.

Ubrzo su uslijedili najbolji rezultati u prvom desetljeću natjecanja. Devedesete su bile "zlatno doba" za Hrvatsku na Eurosongu. Godine 1995. Magazin i Lidija s pjesmom "Nostalgija" osvajaju šesto mjesto. Već sljedeće godine Maja Blagdan s moćnom baladom "Sveta ljubav" postiže još bolji rezultat, osvojivši visoko četvrto mjesto.

Niz se nastavio 1998., kada je Danijela Martinović s pjesmom "Neka mi ne svane" bila peta, a vrhunac desetljeća dogodio se 1999. godine. Tada je Doris Dragović s pjesmom "Marija Magdalena", koja i danas slovi za jedan od najvećih eurovizijskih klasika s ovih prostora, osvojila fantastično četvrto mjesto. U sedam godina, Hrvatska je ostvarila čak šest plasmana u top deset.

Razdoblje izazova i pauza od natjecanja

Ulaskom u novi milenij, uspjesi su postali rjeđi. Goran Karan ("Kad zaspu anđeli", 2000.) i Vanna ("Strings of My Heart", 2001.) još su uspjeli zadržati Hrvatsku u top deset, no nakon toga uslijedilo je razdoblje znatno skromnijih plasmana. Uvođenjem polufinala 2004. godine, zadatak je postao teži.

Godine 2007. Hrvatska po prvi put nije uspjela izboriti plasman u finale, a taj se negativni trend nastavio i u godinama koje su dolazile. Od 2010. do 2013. zabilježen je niz od četiri uzastopna neuspjeha u polufinalima, što je dovelo do odluke o povlačenju s natjecanja. Hrvatska tako nije sudjelovala na Eurosongu 2014. i 2015. godine, navodeći kao razloge financijske poteškoće i loše rezultate.

Povratak je uslijedio 2016. godine kada je Nina Kraljić s pjesmom "Lighthouse" prekinula crni niz i uvela Hrvatsku u finale. Godinu kasnije to je ponovio i Jacques Houdek s pjesmom "My Friend". Ipak, uslijedio je novi četverogodišnji period bez finala, od 2018. do 2022. godine.

Povratak u vrh i svi hrvatski predstavnici

Prekretnica se dogodila 2023. godine u Liverpoolu. Riječki bend Let 3 s avangardnom i provokativnom pjesmom "Mama ŠČ!" uspio je privući pažnju Europe, plasirati se u finale i na kraju osvojiti 13. mjesto, što je bio najbolji rezultat od 2017. godine. Njihov nastup vratio je optimizam i pokazao da Hrvatska ponovno može biti zapažena.

A onda je stigla 2024. godina i Baby Lasagna. S pjesmom "Rim Tim Tagi Dim", Marko Purišić je postao apsolutni favorit publike diljem Europe. U finalu u Malmöu, Hrvatska je ostvarila svoj najbolji rezultat u povijesti, osvojivši drugo mjesto. Iako je pobjeda izmakla za dlaku, Baby Lasagna je nadmoćno pobijedio prema glasovima publike, što je potvrdilo da je njegova energija osvojila srca milijuna gledatelja. Tijekom tri desetljeća, hrvatske boje branili su brojni poznati glazbenici.

Ovo je popis svih dosadašnjih predstavnika:

1993: Put - "Don't Ever Cry"

1994: Tony Cetinski - "Nek' ti bude ljubav sva"

1995: Magazin i Lidija - "Nostalgija"

1996: Maja Blagdan - "Sveta ljubav"

1997: E.N.I. - "Probudi me"

1998: Danijela Martinović - "Neka mi ne svane"

1999: Doris Dragović - "Marija Magdalena"

2000: Goran Karan - "Kad zaspu anđeli"

2001: Vanna - "Strings of My Heart"

2002: Vesna Pisarović - "Everything I Want"

2003: Claudia Beni - "Više nisam tvoja"

2004: Ivan Mikulić - "You Are The Only One"

2005: Boris Novković feat. Lado - "Vukovi umiru sami"

2006: Severina - "Moja štikla"

2007: Dragonfly feat. Dado Topić - "Vjerujem u ljubav"

2008: Kraljevi ulice & 75 Cents - "Romanca"

2009: Igor Cukrov feat. Andrea - "Lijepa Tena"

2010: Feminnem - "Lako je sve"

2011: Daria Kinzer - "Celebrate"

2012: Nina Badrić - "Nebo"

2013: Klapa s mora - "Mižerja"

2016: Nina Kraljić - "Lighthouse"

2017: Jacques Houdek - "My Friend"

2018:** Franka Batelić - "Crazy"

2019: Roko Blažević - "The Dream"

2021: Albina - "Tick-Tock"

2022. Mia Dimšić - "Guilty Pleasure"

2023: Let 3 - "Mama ŠČ!"

2024: Baby Lasagna - "Rim Tim Tagi Dim"

2025: Marko Bošnjak - "Poison Cake"