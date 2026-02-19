Spojevi puni kemije, ogovaranja bez kočnica i osjećaji zbog kojih se mijenjaju strane

Hoće li emocije prevladati ili će taktika odnijeti prvu 'žrtvu'?

Nakon burnih dana u 'Gospodinu Savršenom' neke djevojke pokušavaju smiriti doživljaje i jasnije sagledati svoje osjećaje. Jedna od njih priznaje da ju je karizma zavela, ali da srce ipak vuče na drugu stranu. „Dečko je i predivan, i zgodan, i pristojan, ali meni je Karlo - Karlo“, objasnila je.

U kući se sve otvorenije govori o dramama, o tome tko je pretjerao i tko zna 'igrati ovu igru'. „Ona je zvijezda reality showa i zna što radi“, jasno je jednoj kandidatkinji.

Dolazak jednog od Gospode Savršenih na trenutak smiruje situaciju među djevojkama, no sumnje i podbadanja ubrzo se vraćaju jače nego prije. Ljubomora se pokušava prikriti osmijesima, no komentari iza leđa postaju sve oštriji.

U međuvremenu, cjelodnevni spojevi donose potpuno drugačiju energiju - smijeh bez prestanka, romantične razgovore i sve otvorenija priznanja. „Provoditi vrijeme s njom je baš užitak“, bit će zadovoljan jedan Gospodin Savršeni.

Drugi par povezuje se kroz ozbiljne teme, nježnost i osjećaj sigurnosti. „Smije se kad je loše, smije se kad je dobro, što dosta govori o osobi“, svidjet će se to Savršenom.

No povratak u vile donosi hladan tuš - ogovaranja, preispitivanja osjećaja i šokantno pismo koje nagovještava kraj za neke djevojke. Strah se uvlači među natjecateljice, a odluka je u pogrešnim - ili pravim rukama.

Hoće li emocije prevladati ili će taktika odnijeti prvu 'žrtvu'? Show 'Gospodin Savršeni' ne propustite od ponedjeljka do četvrtka u 21.15 na RTL-u ili tjedan dana prije svih na platformi Voyo.