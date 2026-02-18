403 Forbidden

Lifestyle
SAVRŠEN DODATAK

Mali dekor, veliki efekt: Najljepše vaze za proljetno uređenje doma

Žena.hr
18. veljače 2026.
Mali dekor, veliki efekt: Najljepše vaze za proljetno uređenje doma
Unsplash
Ponuda u trgovinama kao što su Zara Home, H&M i Sinsay ove je sezone posebno zanimljiva – od keramičkih i staklenih modela do neutralnih i pastelnih tonova koji se lako uklapaju u svaki interijer. Izdvajamo favorite koji će svakom domu dati proljetni izgled uz minimalan trud

Proljetni dani uvijek donose potrebu za osvježenjem interijera, a jedan od najjednostavnijih i najefektnijih načina da uneseš novu energiju u svoj dom upravo su – vaze. Bez velikih ulaganja i bez promjene namještaja, jedna lijepa vaza može potpuno transformirati prostor, dodati mu karakter i stvoriti osjećaj svježine. Ovog proljeća ponuda u trgovinama za uređenje doma posebno je bogata, a dizajni su toliko zanimljivi da vaze sve češće postaju samostalan dekorativni element.

Idealne su za sezonske bukete tulipana, ranunkula ili grančica masline, ali mnogi modeli izgledaju jednako efektno i bez cvijeća. Keramičke vaze nepravilnih linija, stakleni modeli u pastelnim tonovima te mat površine u neutralnim nijansama savršeno se uklapaju u suvremene interijere koji teže jednostavnosti i toplini. Upravo takvi komadi unose dozu elegancije na policu, komodu ili blagovaonski stol, bez da djeluju nametljivo.

Trendovi ove sezone naglašavaju prirodne materijale i oblike inspirirane organskim linijama. Vaze više nisu samo funkcionalni predmet, već mali dizajnerski objekti koji prostoru daju osobnost. Bilo da ih smjestiš u dnevni boravak, spavaću sobu ili hodnik, one postaju suptilan, ali vrlo primjetan detalj koji povezuje cijeli stil interijera u skladnu cjelinu.

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Objavu dijeli Caro (@caro.linka)

U trgovinama kao što su Zara Home, H&M i Sinsay mogu se pronaći cjenovno pristupačni modeli za svaki stil – od minimalističkih i skandinavskih do romantičnih i mediteranskih. Upravo zato vaze postaju jedan od onih detalja s kojima možeš lako eksperimentirati i prilagođavati izgled doma godišnjem dobu.

Ako želiš jednostavno uljepšati svoj prostor i unijeti proljetnu atmosferu bez velikih promjena, vaze su savršen početak. Neke ćeš puniti cvijećem, a neke će same po sebi biti mali estetski naglasak u interijeru. U nastavku donosimo favorite iz trgovina koji će se savršeno uklopiti u svaki dom i postati najljepši dekor ove sezone.

Mali dekor, veliki efekt: Najljepše vaze za proljetno uređenje doma
H&M - 59,99 €

Mali dekor, veliki efekt: Najljepše vaze za proljetno uređenje doma
H&M - 24,99 €

Mali dekor, veliki efekt: Najljepše vaze za proljetno uređenje doma
H&M - 69,99 €

Mali dekor, veliki efekt: Najljepše vaze za proljetno uređenje doma
H&M - 9,99 €

Mali dekor, veliki efekt: Najljepše vaze za proljetno uređenje doma
H&M - 34,99 €

Mali dekor, veliki efekt: Najljepše vaze za proljetno uređenje doma
Sinsay - 5,99 €

Mali dekor, veliki efekt: Najljepše vaze za proljetno uređenje doma
Sinsay - 5,99 €

Mali dekor, veliki efekt: Najljepše vaze za proljetno uređenje doma
Sinsay - 2,49 €

Mali dekor, veliki efekt: Najljepše vaze za proljetno uređenje doma
Sinsay - 2,99 €

Mali dekor, veliki efekt: Najljepše vaze za proljetno uređenje doma
Sinsay - 3,99 €

Mali dekor, veliki efekt: Najljepše vaze za proljetno uređenje doma
Philippi (Westwing) - 89 €

Mali dekor, veliki efekt: Najljepše vaze za proljetno uređenje doma
Westwing - 54,99 €

Mali dekor, veliki efekt: Najljepše vaze za proljetno uređenje doma
Westwing - 64,99 €

Mali dekor, veliki efekt: Najljepše vaze za proljetno uređenje doma
Ferm Living (Westwing) - 74,99 €

Mali dekor, veliki efekt: Najljepše vaze za proljetno uređenje doma
Zara Home - 34,99 € 

Mali dekor, veliki efekt: Najljepše vaze za proljetno uređenje doma
Zara Home - 99,99 € 

Mali dekor, veliki efekt: Najljepše vaze za proljetno uređenje doma
Zara Home - 69,99 € 

Mali dekor, veliki efekt: Najljepše vaze za proljetno uređenje doma
Zara Home - 29,99 € 

Mali dekor, veliki efekt: Najljepše vaze za proljetno uređenje doma
Zara Home - 59,99 € 

Mali dekor, veliki efekt: Najljepše vaze za proljetno uređenje doma