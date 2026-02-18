Mali dekor, veliki efekt: Najljepše vaze za proljetno uređenje doma

Ponuda u trgovinama kao što su Zara Home, H&M i Sinsay ove je sezone posebno zanimljiva – od keramičkih i staklenih modela do neutralnih i pastelnih tonova koji se lako uklapaju u svaki interijer. Izdvajamo favorite koji će svakom domu dati proljetni izgled uz minimalan trud

Proljetni dani uvijek donose potrebu za osvježenjem interijera, a jedan od najjednostavnijih i najefektnijih načina da uneseš novu energiju u svoj dom upravo su – vaze. Bez velikih ulaganja i bez promjene namještaja, jedna lijepa vaza može potpuno transformirati prostor, dodati mu karakter i stvoriti osjećaj svježine. Ovog proljeća ponuda u trgovinama za uređenje doma posebno je bogata, a dizajni su toliko zanimljivi da vaze sve češće postaju samostalan dekorativni element.

Idealne su za sezonske bukete tulipana, ranunkula ili grančica masline, ali mnogi modeli izgledaju jednako efektno i bez cvijeća. Keramičke vaze nepravilnih linija, stakleni modeli u pastelnim tonovima te mat površine u neutralnim nijansama savršeno se uklapaju u suvremene interijere koji teže jednostavnosti i toplini. Upravo takvi komadi unose dozu elegancije na policu, komodu ili blagovaonski stol, bez da djeluju nametljivo.

Trendovi ove sezone naglašavaju prirodne materijale i oblike inspirirane organskim linijama. Vaze više nisu samo funkcionalni predmet, već mali dizajnerski objekti koji prostoru daju osobnost. Bilo da ih smjestiš u dnevni boravak, spavaću sobu ili hodnik, one postaju suptilan, ali vrlo primjetan detalj koji povezuje cijeli stil interijera u skladnu cjelinu.

U trgovinama kao što su Zara Home, H&M i Sinsay mogu se pronaći cjenovno pristupačni modeli za svaki stil – od minimalističkih i skandinavskih do romantičnih i mediteranskih. Upravo zato vaze postaju jedan od onih detalja s kojima možeš lako eksperimentirati i prilagođavati izgled doma godišnjem dobu.

Ako želiš jednostavno uljepšati svoj prostor i unijeti proljetnu atmosferu bez velikih promjena, vaze su savršen početak. Neke ćeš puniti cvijećem, a neke će same po sebi biti mali estetski naglasak u interijeru. U nastavku donosimo favorite iz trgovina koji će se savršeno uklopiti u svaki dom i postati najljepši dekor ove sezone.

