Fun
PETA SEZONA

Gori sve! Petar i Karlo zapalili atmosferu na snimanju nove sezone 'Gospodina Savršenog': 'Mi smo materijal za vezu'

Žena.hr
16. siječnja 2026.
Gori sve! Petar i Karlo zapalili atmosferu na snimanju nove sezone 'Gospodina Savršenog': 'Mi smo materijal za vezu'
RTL
Na setu u Kreti vladala je uistinu posebna energija, a kako i ne bi kad su Petar i Karlo najbolji spoj profinjenosti i samouvjerenosti

Najromantičniji televizijski format vraća se s novom dozom šarma, elegancije i seksepila! U novoj sezoni showa 'Gospodin Savršeni' gledatelje očekuju dva nova lica - Karlo i Petar, muškarci koji na prvi pogled osvajaju izgledom, a na drugi karakterom. Prikazivanje na platformi Voyo počinje 26. siječnja i uskoro na RTL-u, a već je jasno da strasti, emocija i uzbuđenja neće nedostajati.

Na setu u Kreti vladala je uistinu posebna energija, a kako i ne bi kad su Petar i Karlo najbolji spoj profinjenosti i samouvjerenosti! U savršeno krojenim outfitima, ali i u opuštenim izdanjima koja otkrivaju njihovu sportsku građu, pokazali su zašto s pravom nose titulu Savršenih. Kamera ih voli, a njihova prirodnost pred objektivom došla je do punog izražaja.

Gori sve! Petar i Karlo zapalili atmosferu na snimanju nove sezone 'Gospodina Savršenog': 'Mi smo materijal za vezu'
Gori sve! Petar i Karlo zapalili atmosferu na snimanju nove sezone 'Gospodina Savršenog': 'Mi smo materijal za vezu'
Gori sve! Petar i Karlo zapalili atmosferu na snimanju nove sezone 'Gospodina Savršenog': 'Mi smo materijal za vezu'
Premda više nije profesionalni sportaš, Karlo i dalje odiše snagom i sportskim duhom, a njegova pojava djeluje nenametljivo, ali iznimno privlačno. „Sport je dio mene - i to se ne gubi. Volim se kretati, igrati nogomet, tenis, biti aktivan. Izgled mi je važan jer želim da odražava ono što jesam - sportaš u duši“, priznaje Karlo, koji privatno najčešće bira trenirke, ali, kako kaže, zna se srediti kad treba izgledati kao pravi gospodin.

Petar, s druge strane, dolazi iz svijeta modelinga i pred kamerama se kreće s izraženom sigurnošću. Njegov prodoran pogled i karizma teško prolaze nezapaženo, no on smatra da čak i u njegovu poslu izgled nije presudan. „U modelingu svi izgledaju dobro - razliku na kraju čini karakter. Energija, komunikacija i samopouzdanje ono su što ostaje zapamćeno“, kaže Petar, koji aktivan život i treninge vidi kao dio brige o sebi, ali i mentalnoj ravnoteži.

Gori sve! Petar i Karlo zapalili atmosferu na snimanju nove sezone 'Gospodina Savršenog': 'Mi smo materijal za vezu'
Kad je riječ o samopouzdanju, obojica se slažu - dobar outfit je važan, ali prava privlačnost dolazi iznutra. „Seksepil nije nešto što se može naučiti napamet. Kad si svoj i imaš poštovanja prema sebi i drugima, to se jednostavno osjeti“, smatra Karlo, a Petar dodaje: „Djelomično se nosi u sebi, ali se i gradi - iskustvom, samopouzdanjem i prihvaćanjem sebe.“

Hoće li ih kandidatkinje doživjeti kao neodoljivo seksi muškarce ili kao 'materijal za vezu'? „Nisam siguran što bih radije. Oboje!“ kroz smijeh kaže Karlo i nakon kratkog razmišljanja dodaje: „Ipak bih radije da me dožive kao materijal za vezu jer stvarno želim imati svoju obitelji.“

Gori sve! Petar i Karlo zapalili atmosferu na snimanju nove sezone 'Gospodina Savršenog': 'Mi smo materijal za vezu'
Gori sve! Petar i Karlo zapalili atmosferu na snimanju nove sezone 'Gospodina Savršenog': 'Mi smo materijal za vezu'
„Bitno da je sviđanje obostrano i da obje strane osjećaju tu privlačnost i sviđanje jer u vezi nije jedna osoba, nego su dvije“, nastavlja Petar i dodaje da se svakako smatra materijalom za vezu.

Bilo kako bilo, jedno ne isključuje drugo, a upravo ta kombinacija čini Petra i Karla privlačnima pa će gledatelji uživati u još jednoj sezoni punoj strasti, emocija i neočekivanih obrata.

Gori sve! Petar i Karlo zapalili atmosferu na snimanju nove sezone 'Gospodina Savršenog': 'Mi smo materijal za vezu'
Gori sve! Petar i Karlo zapalili atmosferu na snimanju nove sezone 'Gospodina Savršenog': 'Mi smo materijal za vezu'
Gori sve! Petar i Karlo zapalili atmosferu na snimanju nove sezone 'Gospodina Savršenog': 'Mi smo materijal za vezu'
Gori sve! Petar i Karlo zapalili atmosferu na snimanju nove sezone 'Gospodina Savršenog': 'Mi smo materijal za vezu'
Gori sve! Petar i Karlo zapalili atmosferu na snimanju nove sezone 'Gospodina Savršenog': 'Mi smo materijal za vezu'
Gori sve! Petar i Karlo zapalili atmosferu na snimanju nove sezone 'Gospodina Savršenog': 'Mi smo materijal za vezu'
Nova sezona 'Gospodina Savršenog' 26. siječnja stiže na platformu Voyo i uskoro na RTL, a Petar i Karlo tek će pokazati zašto su upravo oni novi Savršeni. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

A post shared by VOYO Hrvatska (@voyo_hr)

Pročitajte još o:
Gospodin Savršeni 2026RtlVoyo
PETA SEZONA
Gori sve! Petar i Karlo zapalili atmosferu na snimanju nove sezone 'Gospodina Savršenog': 'Mi smo materijal za vezu'