Sljedeće odredište: Kreta! Tri kandidatkinje showa 'Gospodin Savršeni' žive u oblacima, a sada žele pronaći ljubav
Helena već tri godine živi svoj san kao stjuardesa. „Oduvijek sam željela raditi među oblacima, daleko od klasičnog radnog vremena od devet do pet“, kaže i priznaje da je upravo taj dinamičan život ono što je najviše ispunjava. Putovanja, novi ljudi i stalne promjene za nju su izvor energije, a svako putovanje doživljava kao mali odmor.
Ipak, kada je riječ o ljubavi, Helena ne pristaje na kompromise. „Ne tražim samo nekoga, tražim muškarca za cijeli život. Znam što želim i ne želim se zadovoljiti s manje“, iskrena je. Kaže da je spoj njemačke discipline i balkanskog temperamenta ono što je najbolje opisuje - zna biti racionalna, ali kad voli, voli snažno i bez zadrške.
U 'Gospodina Savršenog' ulazi jer osjeća da je došao pravi trenutak. „Intuitivna sam osoba i ovaj put sam osjetila da trebam probati. Spremna sam za promjenu i za ljubav“, naglašava.
Za Tenu avijacija nije samo posao - to je dio njezina identiteta. Odrasla uz djeda pilota i još je kao djevojčica znala da će njezin život biti vezan uz nebo. Danas, sa samo 23 godine vodi kabinsko osoblje, studira i živi na relaciji Zagreb-Berlin.
„Moj život obilježavaju kretanje, promjene i stalni rast. Avijacija me naučila odgovornosti, disciplini i samostalnosti“, kaže. Iako je bila u ozbiljnoj vezi, priznaje da tada nije znala što je prava ljubav.
„Danas znam da ljubav mora biti poput vatrometa - intenzivna, živa i iskrena“, objašnjava. Sloboda joj je svetinja i nikada je ne bi mogli osvojiti muškarci koji pokušavaju kontrolirati. „Ne vjerujem u kontrolu, zabrane ili preodgajanje partnera, svatko bi trebalo doći u odnos kao već formirana osoba. Ljubomora i posesivnost za mene su znak nesigurnosti, a ne ljubavi“, odlučno kaže i nastavlja: „Ne tražim nekoga tko će gasiti moju vatru, nego osobu koja će je još više rasplamsati.“
Veselka za sebe kaže da je 'vječna stjuardesa', i to ne samo zbog posla koji je godinama radila nego zbog načina na koji gleda svijet. Letenje ju je naučilo disciplini, strpljenju i razumijevanju ljudi.
„Taj posao mi je dao životnu radoznalost, vojničku disciplinu i spoznaju da je, bez obzira na meridijan, univerzalni jezik - ljubav“, kaže. Danas radi kao coach i priprema nove generacije stjuardesa za njihove prve korake u nebu, a iza sebe ima bogato iskustvo i snažne obiteljske temelje. „Moja me obitelj oblikovala u ženu kakva sam danas“, ističe. U ljubavi traži partnera, saveznika i prijatelja. „Poštovanje mi je broj jedan. Želim nekoga tko zna cijeniti ženu u cijeloj njezinoj punini i tko zna što znači biti tim“, jasna je Veselka.
Helena, Tena i Veselka u Gospodinu Savršenom ne traže bajku, nego stvaran odnos, uzajamno poštovanje i osjećaj da su pronašle nekoga tko razumije njihov tempo.