Tomislav Bralić i klapa Intrade u varaždinsku Arenu donose glazbeni doživljaj za dušu

Omiljeni bariton domaće glazbene scene, Tomislav Bralić, s klapom Intrade s kojom već desetljećima gradi jedinstvenu glazbenu priču, uveličat će večer ususret Danu žena koncertom u varaždinskoj Areni, 7. ožujka, zamišljenim kao glazbena posveta ženama, ljubavi i svemu onome što se osjeća, ali lakše izgovara kroz stihove i pjesmu.

Klapa Intrade i Tomislav Bralić već su četiri desetljeća sinonim za vrhunsku klapsku interpretaciju, ali i za hrabrost da tradicijsku dalmatinsku pjesmu iznesu izvan njezinih uobičajenih okvira. Njihove pjesme slušaju se jednako na obali i na kontinentu, u intimnim trenucima i na velikim koncertima, a publika im se uvijek iznova vraća zbog iskrenosti i emocije koju prenose kroz svaku izvedbu. Njihov zvuk je prepoznatljiv – topao, snažan i duboko emotivan, s onom neuhvatljivom dalmatinskom notom koja u sebi nosi more, sol i sunce.

A publika u varaždinskoj Areni imat će priliku čuti reprezentativan presjek opusa ove 40-ogodišnje karijere – pjesme koje su tijekom godina oblikovale njihov prepoznatljiv izraz i potvrdile njihovu trajnu prisutnost na domaćoj glazbenoj sceni, poput emotivnih balada 'Zalutali pogled', 'Ne mogu te prestat jubit', 'Zora bila', 'Škrinja jubavi', 'Zašto uvik pivan', 'Lipe oči', 'Nisan te sriće', 'Samo za tebe' i 'Cviće' pa sve do pjesme koja je postala kolektivni doživljaj i emocija publike – 'Croatio, iz duše te ljubim'.

Posebnu čar večeri donijet će i Tedi Spalato, jedan od najcjenjenijih kantautora domaće scene, čije će se pjesme savršeno uklopiti u intimnu, emotivnu atmosferu koncerta. Spoj Bralićeva baritona, klapskog višeglasja i Spalatove poetske interpretacije obećava večer u kojoj će publika pjevati, osjećati i – barem na trenutak – zaboraviti na sve izvan dvorane, a ulaznice za ovu, po mnogočemu, posebnu večer dostupne su putem sustava Eventim.