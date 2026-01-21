Šokantna prevara u 'Divljim pčelama' izazvala burne reakcije: Čitateljice podijeljene - bi li oprostile prevaru?

U RTL-ovoj hit seriji 'Divlje pčele' ljubavni zaplet dosegao je vrhunac kada je Nikola prevario Cvitu, što je pokrenulo pravu lavinu reakcija među gledateljima. Na društvenim mrežama rasplamsala se rasprava, a mi smo pitale naše čitateljice što misle na temu preljuba

U popularnoj RTL-ovoj seriji Divlje pčele koja je osvojila gledatelje svojom napetošću i nepredvidivim preokretima, došlo je do događaja koji je iz temelja protresao sve likove i preokrenuo njihove sudbine. Nikola je prevario Cvitu - ali ne s bilo kime, već s njezinom vlastitom sestrom Zorom. Iza njihove prevare stoji duga crta sukoba, razočaranja i udaljavanja, a jedan trenutak strasti sada prijeti uništiti sve što su gradili.

Ovaj preljub nije samo emocionalni potres - on je bomba koja će eksplodirati u srcu serije i zauvijek promijeniti odnose među likovima popularne serije. Nikola je izdao Cvitu na najgori mogući način, a Zora je izdala svoju sestru. Njihova zajednička tajna postala je mračan teret koji će ih pratiti u svakom budućem koraku. Pitanje više nije hoće li istina izaći na vidjelo, već kada i kakvu će pustoš ostaviti za sobom. Za troje ljudi upletenih u ovaj vrtlog strasti i izdaje, budućnost je postala neizvjesnija no ikad.

RTL

Oprostiti ili ne? Što kažu psiholozi

"Oprost nije cilj nakon što vas netko prevari", kaže Tammy Nelsone, trapeutkinja za seks i veze. “Oprost se događa prirodno, kroz vrijeme, razumijevanje i ponekad potrebu za prostorom kako bi pronašla empatiju - empatiju prema onome tko je prevario i prema sebi zbog toga što si bila u toj vezi“, dodaje. Bez obzira odluči li netko ostati u vezi ili otići, oprost "može dolaziti i odlaziti" iz dana u dan, objašnjava Nelson. “Nekim danima može izgledati lako, jasno vidiš kako se prevara dogodila i možeš otpustiti bol i ljutnju. Drugi dan, možda uopće nećeš razumjeti i shvatit ćeš da ne možeš oprostiti.“

Ako zvuči zbunjujuće, to je zato što to i jest. Nakon svega je to jedno vrlo zbunjujuće razdoblje. "Trauma izdaje je takva", zaključuje Nelson. “Nisi nikome dužna oprost i možeš uzeti svoje vrijeme da to razjasniš.“

"Nema povratka na normalno nakon prevare", smatra Saba Harouni Lurie, poznata bračna terpeutkinja iz Los Angelesa, dodajući: "Međutim, veze imaju potencijal da se transformiraju u nešto intimnije i zadovoljavajuće, ali samo kroz puno rada, i individualno i kao par."

Što kažu naše čitateljice o prevari u ljubavnom odnosu?

Nedavno smo na Facebook stranici Žena.hr upitali naše čitateljice - bi li oprostile prevaru? Odgovori su šaroliki - baš kao i u stvarnom životu, a mnoge od njih su doživjele prevaru.

"Prevara nije fizička ili umna zbog druge osobe, ona počinje zapostavljenim ponašanjem partnera prema svojem partneru, djeci. Tu kreće prevara. A preko toga se ne može prijeći. U svemu mora postojati balans", kaže Iva.

"Svatko tko to napravi je ili nekad varao ili se ne poštuje dovoljno. Ende. I ne, djeca nisu isprika za ostanak u lošem braku. I sama ih imam, ali preko toga ne bih prešla", piše Marina.

"Malo sutra. Tko vara, ne voli tu osobu. Što će mi osoba koja me ne voli? Prema tome, napravi to jednom i ćao", rezolutna je Antonia.

"Tko jednom prevari, prevarit ce opet!! Tako da ja osobno ne bih preko toga presla...", smatra Ivana.

Ljiljana se ne slaže s tim i kaže: "Ima gorih stvari od toga i žene to opraštaju i nastavljaju dalje..."

"Oprostila, i evo nakon 15 godina se kajem sto sam oprostila", upozorava Edina.

"Ovisi... Jesam li ja prevarila ili muž?", našalila se Ines, a duhovita je i Monia koja kaže:

"Pa da... Još bih mu odnijela i cvijeće na groblje."

"Ove što pametuju u komentarima, nisu ni svjesne da su već prevarene!", zaključio je jedan čitatelj.

Neki, dakle, smatraju da je prevara neoprostiva, dok drugi vjeruju da ljubav može pobijediti i najveću izdaju. Jedno je sigurno: na preljub baš nitko ne ostaje ravnodušan.