GOSPODIN SAVRŠENI

Neočekivani dolazak u vilu i suze na ceremoniji: 'Ako mi obojica ponude ružu, odbit ću Karlovu'

26. ožujka 2026.
Neočekivani dolazak u vilu i suze na ceremoniji: 'Ako mi obojica ponude ružu, odbit ću Karlovu'
Petar i Karlo odlučit će posjetiti djevojke u vili kako bi raščistili neke odnose koji su ostali visjeti u zraku

U novoj epizodi showa 'Gospodin Savršeni' iznenađenje stiže i prije početka cocktail partyja. Petar i Karlo odlučit će posjetiti djevojke u vili kako bi raščistili neke odnose koji su ostali visjeti u zraku.

„Da popričamo s dvije djevojke i raščistimo stvari koje su ostale neraščišćene“, najavit će Petar dok će Karlo priznati da želi čuti konačan odgovor Helene nakon njihova posljednjeg razgovora.

Iako će djevojke biti sretne što ih vide, mnoge će se zapitati što taj neočekivani dolazak zapravo znači. „Zvuči nešto negativno“, komentirat će Helena.

Neočekivani dolazak u vilu i suze na ceremoniji: 'Ako mi obojica ponude ružu, odbit ću Karlovu'
Razgovori će brzo postati ozbiljni. Žaklina će bez zadrške reći Petru: „Hladan si, ne pružaš mi pažnju“ dok će Helena priznati da između Karla i nje postoji napetost koja vodi prema sljedećem koraku: „Osjetim da među nama ima nešto i znam da je sljedeće što treba biti poljubac.“

Neočekivani dolazak u vilu i suze na ceremoniji: 'Ako mi obojica ponude ružu, odbit ću Karlovu'
Napetosti neće nedostajati ni na cocktail partyju. Dok će neke djevojke sve otvorenije razgovarati o svojim osjećajima, druge će priznati da su potpuno zbunjene. „Osjećam se pogubljeno. Malo sam se izgubila u svemu ovome, a nisam htjela“, priznat će Maja.

Neočekivani dolazak u vilu i suze na ceremoniji: 'Ako mi obojica ponude ružu, odbit ću Karlovu'
Večer će završiti ceremonijom ruža koja će ponovno donijeti teške odluke i suze. A onda će Savršeni otkriti potpuno novo iznenađenje - ruže u tri različite boje koje će pokazati koliko su zapravo sigurni u svoje osjećaje.

Neočekivani dolazak u vilu i suze na ceremoniji: 'Ako mi obojica ponude ružu, odbit ću Karlovu'
„Zašto bih se ja promijenila samo da dobijem boju ruže?“ zapitat će se Nuša.

Što zapravo znače nove ruže i tko će zbog njih početi sumnjati u svoje mjesto u showu - pogledajte večeras u 21.15 na RTL-u ili odmah na platformi Voyo.

Pročitajte još o:
Gospodin Savršeni 2026RtlVoyo
GOSPODIN SAVRŠENI
Neočekivani dolazak u vilu i suze na ceremoniji: 'Ako mi obojica ponude ružu, odbit ću Karlovu'