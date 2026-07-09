Emmy 2026: 'The Pitt' i 'Hacks' dominiraju, a velika imena ostala bez nominacije
Nominacija za 78. dodjelu nagrada Emmy potvrdile su dominaciju starih favorita, ali i otvorile vrata ambicioznim novim serijama. S najviše nominacija, čak 25, istaknula se HBO-ova medicinska drama "The Pitt", dok je odmah iza nje humoristična serija "Hacks" koja je za svoju posljednju sezonu prikupila rekordne 24 nominacije. Svečana dodjela održat će se 14. rujna, a voditeljica je Mariska Hargitay.
Stari favoriti i novi igrači u dramskoj borbi
U kategoriji najbolje drame, uz drugu sezonu serije "The Pitt", natječu se Netflixov "The Diplomat", HBO-ov "The Gilded Age" i "A Knight of the Seven Kingdoms" te Apple TV+ uzdanice "Pluribus" i "Slow Horses". Dominacija serije "The Pitt" posebno je vidljiva u glumačkim kategorijama, gdje je osvojila čak 13 nominacija, uključujući onu za glavnog glumca Noaha Wylea te nevjerojatne četiri od sedam nominacija za sporednu žensku ulogu. U utrci za najbolju glavnu glumicu našle su se Carrie Coon ("The Gilded Age"), Keri Russell ("The Diplomat"), Rhea Seehorn ("Pluribus") i Zendaya za posljednju sezonu "Euphorije".
Rekordna godina za komediju
Kategorija komedije ove je godine ispisala povijest. Serija "Hacks" je svojom petom i posljednjom sezonom postavila novi rekord s 24 nominacije, nadmašivši dosadašnje rekordere "The Bear" i "The Studio". Uz bok joj stoje upravo "The Bear", zatim "Abbott Elementary", "Only Murders in the Building" i novi hit "Widow's Bay", koji je s 19 nominacija postao najuspješnija nova serija. U borbi za kipić najbolje glumice u komediji su veteranka Jean Smart ("Hacks"), Quinta Brunson ("Abbott Elementary"), Ayo Edebiri ("The Bear"), Elle Fanning ("Margo’s Got Money Troubles") i, na iznenađenje mnogih, Lisa Kudrow za povratničku ulogu u seriji "The Comeback".
Zvijezde s više uloga i posthumno priznanje
Među pojedincima se istaknuo svestrani Jason Bateman, koji je zaradio čak četiri nominacije: kao glumac i redatelj za Netflixovu dramu "Black Rabbit" te kao glumac i producent za HBO-ovu crnu komediju "DTF St. Louis". Po tri nominacije prikupili su Matthew Rhys, Quinta Brunson, Jason Segel i Noah Wyle, potvrdivši svoj status ključnih televizijskih lica. Posebno dirljiv trenutak ovogodišnjih nominacija je posthumno priznanje za legendarnog glumca i redatelja Roba Reinera. Nominiran je za gostujuću ulogu u seriji "The Bear", samo nekoliko mjeseci nakon tragične smrti u prosincu prošle godine.
Iznenađenja, izostanci i pravila igre
Kao i svake godine, lista nominiranih potaknula je rasprave o velikim izostancima. Posljednja sezona fenomena "Stranger Things" ostala je bez ijedne nominacije u glavnim kategorijama, a zanemarene su i zvijezde serije "Nobody Wants This", Kristen Bell i Adam Brody. Neki od najpopularnijih naslova, poput kanadskog hita "Heated Rivalry", nisu ni bili u konkurenciji zbog pravila o stranoj produkciji. S druge strane, iznenađenje je priredila mlada Chase Infiniti, koja je nakon izostanka s Oscara osigurala nominaciju za glavnu ulogu u seriji "The Testaments".
Završnica u znaku HBO-a i ženske snage
Televizijska kuća HBO Max ponovno je potvrdila svoj status lidera sa 122 nominacije, a slijede je Netflix sa 111 i Apple TV+ s 87. Završna večer 14. rujna bit će posebna i po voditeljici Mariski Hargitay, prvoj ženi u toj ulozi nakon 15 godina. Simbolično, i njezin dokumentarac "My Mom Jane" zaradio je tri nominacije. Tko će odnijeti zlatne kipiće, ostaje vidjeti, no jasno je da je televizijska produkcija uistinu u svom zlatnom dobu.
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