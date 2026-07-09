Emmy 2026: 'The Pitt' i 'Hacks' dominiraju, a velika imena ostala bez nominacije

Najvažnija televizijska utrka godine dobila je svoje kandidate, a ovogodišnji popis nominiranih donio je i očekivane favorite i neočekivane preokrete. Dok su neke serije ostvarile povijesne uspjehe, nekoliko velikih imena ostalo je izvan utrke za prestižni televizijski kipić

Nominacija za 78. dodjelu nagrada Emmy potvrdile su dominaciju starih favorita, ali i otvorile vrata ambicioznim novim serijama. S najviše nominacija, čak 25, istaknula se HBO-ova medicinska drama "The Pitt", dok je odmah iza nje humoristična serija "Hacks" koja je za svoju posljednju sezonu prikupila rekordne 24 nominacije. Svečana dodjela održat će se 14. rujna, a voditeljica je Mariska Hargitay.

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Stari favoriti i novi igrači u dramskoj borbi

U kategoriji najbolje drame, uz drugu sezonu serije "The Pitt", natječu se Netflixov "The Diplomat", HBO-ov "The Gilded Age" i "A Knight of the Seven Kingdoms" te Apple TV+ uzdanice "Pluribus" i "Slow Horses". Dominacija serije "The Pitt" posebno je vidljiva u glumačkim kategorijama, gdje je osvojila čak 13 nominacija, uključujući onu za glavnog glumca Noaha Wylea te nevjerojatne četiri od sedam nominacija za sporednu žensku ulogu. U utrci za najbolju glavnu glumicu našle su se Carrie Coon ("The Gilded Age"), Keri Russell ("The Diplomat"), Rhea Seehorn ("Pluribus") i Zendaya za posljednju sezonu "Euphorije".

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Rekordna godina za komediju

Kategorija komedije ove je godine ispisala povijest. Serija "Hacks" je svojom petom i posljednjom sezonom postavila novi rekord s 24 nominacije, nadmašivši dosadašnje rekordere "The Bear" i "The Studio". Uz bok joj stoje upravo "The Bear", zatim "Abbott Elementary", "Only Murders in the Building" i novi hit "Widow's Bay", koji je s 19 nominacija postao najuspješnija nova serija. U borbi za kipić najbolje glumice u komediji su veteranka Jean Smart ("Hacks"), Quinta Brunson ("Abbott Elementary"), Ayo Edebiri ("The Bear"), Elle Fanning ("Margo’s Got Money Troubles") i, na iznenađenje mnogih, Lisa Kudrow za povratničku ulogu u seriji "The Comeback".

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Zvijezde s više uloga i posthumno priznanje

Među pojedincima se istaknuo svestrani Jason Bateman, koji je zaradio čak četiri nominacije: kao glumac i redatelj za Netflixovu dramu "Black Rabbit" te kao glumac i producent za HBO-ovu crnu komediju "DTF St. Louis". Po tri nominacije prikupili su Matthew Rhys, Quinta Brunson, Jason Segel i Noah Wyle, potvrdivši svoj status ključnih televizijskih lica. Posebno dirljiv trenutak ovogodišnjih nominacija je posthumno priznanje za legendarnog glumca i redatelja Roba Reinera. Nominiran je za gostujuću ulogu u seriji "The Bear", samo nekoliko mjeseci nakon tragične smrti u prosincu prošle godine.

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Iznenađenja, izostanci i pravila igre

Kao i svake godine, lista nominiranih potaknula je rasprave o velikim izostancima. Posljednja sezona fenomena "Stranger Things" ostala je bez ijedne nominacije u glavnim kategorijama, a zanemarene su i zvijezde serije "Nobody Wants This", Kristen Bell i Adam Brody. Neki od najpopularnijih naslova, poput kanadskog hita "Heated Rivalry", nisu ni bili u konkurenciji zbog pravila o stranoj produkciji. S druge strane, iznenađenje je priredila mlada Chase Infiniti, koja je nakon izostanka s Oscara osigurala nominaciju za glavnu ulogu u seriji "The Testaments".

Završnica u znaku HBO-a i ženske snage

Televizijska kuća HBO Max ponovno je potvrdila svoj status lidera sa 122 nominacije, a slijede je Netflix sa 111 i Apple TV+ s 87. Završna večer 14. rujna bit će posebna i po voditeljici Mariski Hargitay, prvoj ženi u toj ulozi nakon 15 godina. Simbolično, i njezin dokumentarac "My Mom Jane" zaradio je tri nominacije. Tko će odnijeti zlatne kipiće, ostaje vidjeti, no jasno je da je televizijska produkcija uistinu u svom zlatnom dobu.

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