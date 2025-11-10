Sopranistica svjetskog glasa: Marija Vidović o haljinama, ljepoti i životu u Beču

Osim što briljira na svjetskim pozornicama, Marija Vidović svojim modnim odabirima oduševljava gdje god da se pojavi. S opernom smo divom razgovarali o tajnama njezinog beauty rituala i impresivnim haljinama koje je čine pravom modnom ikonom

Marija Vidović, hrvatska sopranistica s međunarodnom karijerom - koja je rodom iz Međimurja, ali već godinama živi u Beču, poznata je ne samo po svojim izvanrednim glazbenim nastupima, nego i po besprijekornom modnom stilu.

Nikola Zoko

Bečki glamur

Njezin posljednji nastup u prestižnoj Zlatnoj dvorani Musikvereina, u suradnji s Dubrovačkim simfonijskim orkestrom, bio je prava glazbena poslastica, a njezin elegantan izgled i glamurozni outfiti nisu mogli proći nezapaženo. Najprije je pred publiku izašla u haljini u kraljevsko plavoj nijansi, a za drugi dio nastupa odabrala je raskošnu bijelu haljinu koja je podsjećala na vjenčanicu. Marija je i inače poznata po spektakularnim haljinama u intenzivnim bojama kojima osvaja publiku, a saznali smo da ih uglavnom bira sama:

„Obično se to dogodi slučajno. Ako se pripremam za neki nastup, pogledam usput po nekim dućanima – i uvijek me nešto čeka. Imala sam u Beču, na Ringu, jedan divan butik čija me vlasnica znala pa mi je nabavljala haljine. Također, pošto sam često i u Meksiku, tamo imam dvije gospođe koje se pobrinu za to da mi predlože neke haljine.“

Nikola Zoko

Uvijek bira eleganciju

Marija je u Beču postala pravi simbol sofisticiranosti. Njezin modni izričaj savršeno odražava njezinu umjetnost – od elegantnih haljina do diskretnih, ali upečatljivih modnih dodataka. Stil joj je klasičan, a opet suvremen - upravo savršen za europsku prijestolnicu kulture.

„Od dizajnera mi je uvijek bio drag Armani. Volim se i za svaki dan odjenuti elegantno, volim haljinice, volim biti ženstvena – čak i ako odaberem sportski outfit, uvijek je tu dašak elegancije“, kazala je Marija koja je inače i dobra prijateljica s Doris Dragović.

Nikola Zoko

San za ljepotu, ples za liniju

Osim što nastupa u najpoznatijim koncertnim dvoranama poput Musikvereina i Gasteiga, Marija u Beču, koju nerijetko možemo vidjeti i u Zagrebu, usklađuje užurban ritam nastupa i života s urbanim chicom – uvijek dotjerana, uvijek u trendu. Također, nismo mogle ne primijetiti koliko mladoliko izgleda - njezin ten je besprijekoran i djeluje svježe. Koja je njezina tajna?

Nikola Zoko

„Inače, za pjevanje je najbitnije dobro se naspavati – pa se trudim da imam 8 sati sna. Moj profesor uvijek preporučuje da se na dan koncerta spava i po 10 sati - pa se ja onda uvijek šalim kako spavanje po tome ide u naš radni staž. U svakom slučaju, spavanje je vrlo bitno. Možda mi pomaže i to što se bavim pjevanjem – kad dođu teški dani, ja zapjevam i bude mi lakše. Osim toga, volim plesati pa tako održavam kondiciju. Trudim se, naravno, i da dobro jedem, uzimam vitamine te pijem dovoljno tekućine. Rado odlazim i na tretmane čišćenja lica“, otkriva sopranistica svjetskog glasa.