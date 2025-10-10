One su RTL-ove 'Divlje pčele' i nadolazeće dive! Tri sestre Runje osvajaju na prvu

Slobodne, hrabre i ponosne - sestre Runje snažne su i slojevite žene u surovom muškom svijetu Dalmatinske zagore 50-ih godina prošlog stoljeća

Ana Marija Veselčić, Lidija Penić-Grgaš i Lidija Kordić utjelovile su sestre Runje u RTL-ovoj seriji 'Divlje pčele', koja uskoro stiže na ekrane. Talentirane, snažne i složne - ove mlade glumice prave su glumačke zvijezde nove generacije.

Slobodne, hrabre i ponosne - sestre Runje snažne su i slojevite žene u surovom muškom svijetu Dalmatinske zagore 50-ih godina prošlog stoljeća. RTL-ova nova serija 'Divlje pčele' donosi priču o obitelji, odanosti, tradiciji, ljubavi, ženama u muškom svijetu, izborima koji mijenjaju živote. Kada ih iznenada napusti voljeni otac, njihov zaštitnik i glava kuće - sestre Runje ostaju same, a njihova vrijedna zemlja postaje meta najmoćnijeg čovjeka u selu - Ante Vukasa (Alan Blažević).

Katarina, Cvita i Zora Runje ostaju same da se bore sa svim izazovima života u Vrilu, imaginarnom malom selu u Zagori. Kulisa za adaptaciju ove istoimene grčke uspješnice su grad Sinj i okolica te raskošni setovi na dvije etaže u zagrebačkom Jadran Filmu. Glavu obitelji Runje i glavnu ulogu u seriji 'Divlje pčele' ponijela je talentirana Ana Marija Veselčić. Utjelovila je odlučnu, jaku ženu - Katarinu, koja je za očuvanje obiteljske ostavštine i svoje sestre spremna podnijeti i najveće žrtve.

Prvi je ovo televizijski projekt splitske glumice rodom iz Vinkovaca, inače članicom ansambla drame HNK Split. "Katarina je jedna iznimna žena, čvrste volje i čelične odlučnosti. Glavna motivacija joj je zaštititi sestre Cvitu i Zoru i ni pod koju cijenu njihovu sigurnost ne dovodi u pitanje. Katarina me od same audicije podsjetila na moju baku, također vrlo samostalnu, inteligentnu ženu, koja je bila veliki dio mog djetinjstva i u čijem društvu se danas osjećam počašćeno", priča Veselčić o svojoj prvoj velikoj televizijskoj ulozi dodajući da je presretna što su upravo 'Divlje pčele' njezin prvi veliki televizijski angažman.

Pedesete godine prošlog stoljeća iznimno su joj inspirativne, a tijekom snimanja u Sinju i okolici dobro su joj došle, kaže, priče ljudi tog kraja. "Mještani lokacija na kojima smo snimali oko Sinja su nam vrlo rado dali pokoji savjet i upoznali nas pobliže sa svakodnevicom svojih roditelja, baka i djedova. Također, kostimi šivani po mjeri, vrlo promišljeni te lokacije i pomno i raskošno izgrađen studio, opremljen autentičnim antiknim namještajem brzo su me inspirirali da Katarinu učinim što stvarnijom", dodaje talentirana glumica i otkriva da joj je poseban užitak surađivati sa svojim televizijskim sestrama - Lidijom Penić-Grgaš i Lidijom Kordić.

Zagrepčanka Lidija Penić-Grgaš utjelovila je Cvitu, srednju sestru Runje. "Jako je odana, požrtvovna, srednja je sestra pa mora trpjeti što najstarija Katarina ponekad govori, ali s druge strane je i dalje jako romantična, nježna i zelena u neku ruku. Dosta je načitana, što je za ono doba jako neobično. I da živi u ovom dobu, bila bi sigurno jako uspješna i imala neku dobru karijeru. Ona završi kao krojačica, u čemu je isto dobra, pa u tome nalazi kreativnost i znatiželju, tu pobjegne u svoj svijet mašte", opisuje Penić-Grgaš svoj lik.

Talentirana Zagrepčanka bilježi uloge u hitovima kao što su 'Sveta obitelj' i 'Dražen' te je, kaže, zahvalna i sretna zbog prilike koju je dobila u velikoj projektu RTL-ovih 'Divljih pčela'. "S kolegicama sam se otpočetka zbližila, snimanja na lokaciji su nam došla kao mali maturalac. S Ana Marijom Veselčić sam bila u sobi tada, tako da smo nas dvije imale male noćne razgovore. A onda, s druge strane, kad bi Ana Marija snimala, isto sam to imala s Lidijom Kordić, tako da smo stvarno kao tri sestre", kroz smijeh priča Penić-Grgaš i zaključuje: 'Želja mi je pokazati Cvitu što vjerodostojnije, bez maski'.

Slaže se sa svojim televizijskim sestrama i Lidija Kordić, jedna od najperspektivnijih mladih glumica regije. Kordić je ove godine postala European Shooting Star na Berlinaleu. Postala je tako prva Crnogorka koja je dobila to prestižno priznanje. U svojoj biografiji ima iznimno zapažene međunarodne projekte - kapitalne projekte poput turskog 'Ataturka' i talijanske 'Dive Future', filma u kojem igra Cicciolinu.

'Divlje pčele' prvi su joj veliki projekt u Hrvatskoj i presretna je zbog uloge Zore, najmlađe sestre Runje. "Zora je vrlo romantična, zaljubljena u ljubav, ona je tu da sve upija i želi za sebe takvu ljubav. Tu smo najsličnije, i ja volim ljubav, volim voljeti i iz te perspektive mi je bilo najlakše, to je bila početna točka iz koje sam gradila Zoru. Takva je, no nije sve kako izgleda na prvu", jasna je Kordić. Sa svoje dvije televizijske sestre vrlo se brzo povezala. "Povezale smo se nas tri odmah, svaki dan snimanja nam je zabavan, svi se jako dobro slažemo, uživamo u procesu! Slažemo se i s ostatkom ekipe i s ljudima iza kamere", zaključuje glumica.

"Ovo je prvi put da radim u Hrvatskoj, novo mi je, drago mi je. Nisam prije radila ovolike projekte ovdje, ovo su mi velika vrata u Hrvatskoj i regiji, nisam prije radila ovolike serije, ovo je nešto potpuno novo", zaključila je sjajna Lidija Kordić i pozvala gledatelje da budu uz 'Divlje pčele'.

