Kristina Bradač Radić i Danijela Andrić Casson u Ilici 15 udružile su svoje snage na posebnoj večeri

Aleksandra Dojčinović okupila žene koje stvaraju i inspiriraju na još jednom sjajnom druženju

Zagrebačka Ilica 15 još je jednom poslužila kao sjajna platforma za žensko druženje, na kojem je naša najutjecajnija dizajnerica Aleksandra Dojčinović okupila svoje prijateljice. Povod su, uz predstavljanje nove Lei Lou kolekcije za hladne dane, bili knjiga i keramika – dva kreativna svijeta koja su se savršeno ispreplela s onim što Dojčinović već više od dva desetljeća sjajno radi. U Lei Lou i Le Concept dućanu održano je, dakle, posebno druženje koje je na jednom mjestu spojilo modu, umjetnost i žensku energiju. U ugodnoj atmosferi okupila su se brojna poznata lica i prijatelji brenda: Branka Krstulović, Ante Vrban, Petar Trbović, Iva Jerković, Ana Čagalj, Karla Kaić, Olja Vori, Martina Štritof i drugi.

Nova Lei Lou Fall/Winter 2025 kolekcija, jasno je već sada, ima apsolutno sve ono što želimo od jesenske mode – strukturirane kapute, savršeno krojena odijela i čiste, monokromatske tonove.

Naglasak je dizajnerica ovaj put stavila na kratka odijela koja su se već pokazala kao zvijezda kolekcije – jednostavna, moderna i beskrajno nosiva. Linije su jasne, krojevi precizni, a dojam je nenametljivo luksuzan – upravo onakav kakav definira prepoznatljivi “quiet luxury” stil koji Aleksandra posljednjih godina vrlo uspješno njeguje.

Večernji dio kolekcije donosi pak dozu nostalgije i glamura pedesetih i šezdesetih godina, vremena kada su modnom scenom vladali Dior, Balenciaga, Givenchy i Coco Chanel. Siluete su ženstvene i profinjene, klasične, no s modernim twistom koji ih čini upravo savršeno aktualnima u današnjem ubrzanom vremenu.

Prisutne je ovaj put posebno očarala Kristina Bradač Radić, koja je premijerno javno predstavila svoju kolekciju unikatne keramike “She Who Shapes”. Riječ je o ručno rađenim, multifunkcionalnim komadima ukrasnog posuđa koji jednako dobro funkcioniraju kao umjetnički detalji i uporabni predmeti. Kristina, bivši model s međunarodnom karijerom, u svijet keramike je zakoračila prije tri godine, potaknuta pronalaskom peći svoje pokojne majke. Ljubav prema esteticii prirodan osjećaj za formu ubrzo su je odveli do stvaranja jedinstvenih komada koji odišu toplinom i osobnošću.

Osim nje, veliko zanimanje izazvala je i Danijela Andrić Casson, Hrvatica s iznimno uspješnom internacionalnom karijerom, koja je predstavila svoju knjigu “Blood Type Cookbook”. Knjiga je holistički lifestyle vodič i kuharica u jednom, a u kojoj Casson na jednostavan način objašnjava prehranu po krvnim grupama, ali i dijeli savjete za postizanje unutarnjeg mira i života u skladu s prirodom. Ova diplomirana kineziologinja, psihoterapeutkinja i nutricionistica, poznata po svom pristupu koji spaja znanost i duhovnost, njeguje i propagira životnu filozofiju koja glasi: “Unutarnji mir je novi uspjeh. Zdravlje je novo bogatstvo. Ljubaznost je novo cool.”

I Kristinina keramika, kao i Danijelina knjiga u Hrvatskoj ċe biti dostupni ekskluzivno u Lei Lou dućanu i upravo su savršen poklon za posebne prilike, ali i blagdane koji nam se približavaju.

Gosti su također imali priliku razgledati i novu kolekciju dizajnerskih naočala dostupnih u Aleksandrinoj optici La Vie, kao i pogledati dječju kolekciju Lei Lou x Chocconillas, koja donosi prepoznatljiv Lei Lou šarm, ali u razigranom, mini izdanju.

