16 savršenih - visoke čizme koje podižu svaki outfit
S dolaskom jeseni u prvi plan opet dolaze čizme i gležnjače – modni komad bez kojeg je teško zamisliti sezonu hladnijih dana. Ove godine trendovi su raznoliki, no među njima posebno se ističu visoke čizme koje idu do, ali i preko koljena. Efektne, upečatljive i ženstvene, one su pravi „it“ model koji može podići i najjednostavniju kombinaciju.
Visoke čizme najbolje izgledaju u paru s mini komadima – kratke suknje, pletene haljine ili čak mikro hlačice dobivaju potpuno novu dimenziju kada im dodaš ovakav par obuće. Za one koje preferiraju decentniji stil, izvrsno se slažu i s dužim kaputima ili suknjama do koljena, gdje se stvara intrigantan kontrast između elegantne siluete i naglašenog efekta čizama.
Ako želiš ležerniji look, visoke čizme kombiniraj s oversized puloverom i torbom u boji, dok će za sofisticirani večernji izlazak savršeno funkcionirati uz usku haljinu ili kožnu suknju. Bez obzira na odabrani stil, ovakav model uvijek daje dozu drame i modnog samopouzdanja.
Ove sezone visoke čizme dolaze u raznim varijantama – od klasične crne kože do brušenih materijala, s potpeticom ili ravnim đonom, pa će svatko moći pronaći idealan par. U high street ponudi ističu se razni modeli visokih čizama, a mi izdvajamo 16 favorita koji će začiniti svaki jesenski outfit.