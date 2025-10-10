16 savršenih - visoke čizme koje podižu svaki outfit

Jesen je idealno vrijeme za čizme, a ove sezone posebno se ističu visoki modeli do i preko koljena – upečatljivi, moćni i savršeni za trendi look

S dolaskom jeseni u prvi plan opet dolaze čizme i gležnjače – modni komad bez kojeg je teško zamisliti sezonu hladnijih dana. Ove godine trendovi su raznoliki, no među njima posebno se ističu visoke čizme koje idu do, ali i preko koljena. Efektne, upečatljive i ženstvene, one su pravi „it“ model koji može podići i najjednostavniju kombinaciju.

Visoke čizme najbolje izgledaju u paru s mini komadima – kratke suknje, pletene haljine ili čak mikro hlačice dobivaju potpuno novu dimenziju kada im dodaš ovakav par obuće. Za one koje preferiraju decentniji stil, izvrsno se slažu i s dužim kaputima ili suknjama do koljena, gdje se stvara intrigantan kontrast između elegantne siluete i naglašenog efekta čizama.

Zara

Ako želiš ležerniji look, visoke čizme kombiniraj s oversized puloverom i torbom u boji, dok će za sofisticirani večernji izlazak savršeno funkcionirati uz usku haljinu ili kožnu suknju. Bez obzira na odabrani stil, ovakav model uvijek daje dozu drame i modnog samopouzdanja.

Ove sezone visoke čizme dolaze u raznim varijantama – od klasične crne kože do brušenih materijala, s potpeticom ili ravnim đonom, pa će svatko moći pronaći idealan par. U high street ponudi ističu se razni modeli visokih čizama, a mi izdvajamo 16 favorita koji će začiniti svaki jesenski outfit.

H&M - 89,99 €

H&M - 69,99 €

H&M - 219 €

Mango - 159,99 €

Mango - 149,99 €

Mango - 149,99 €

Mango - 149,99 €

Mango - 119,99 €

Pull and Bear - 49,99 €

Pull and Bear - 49,99 €

Pull and Bear - 49,99 €

Pull and Bear - 99,99 €

Zara - 99,95 €

Zara - 49,95 €

Zara - 59,95 €