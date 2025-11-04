Časopis People proglasio najseksipilnijeg muškarca, prvi put titulu je dobio gay muškarac

Svake godine jedan od najpoznatijih časopisa na svijetu proglasi napoželjnijeg muškarca na svijetu, ove godine tu prestižnu titulu ponio je Britanac kojeg žene obožavaju

Svijet ima novog najseksipilnijeg muškarca. Prestižnu titulu koju dodjeljuje časopis People za 2025. godinu ponio je britanski glumac Jonathan Bailey, zvijezda megauspješne serije "Bridgerton" i filmskog hita "Wicked". Ovim je izborom ispisana i povijest jer je Bailey postao prvi otvoreno gay muškarac koji je dobio ovo priznanje u 40 godina dugoj tradiciji magazina.

Vijest je svečano objavljena u popularnoj emisiji "The Tonight Show Starring Jimmy Fallon" gdje je 37-godišnji glumac s karakterističnim humorom i skromnošću prihvatio laskavu titulu. Bailey nasljeđuje prošlogodišnjeg pobjednika, glumca i redatelja Johna Krasinskog.

Od lorda Bridgertona do holivudskog vrha

Iako je Jonathan Bailey godinama cijenjeno ime na britanskoj kazališnoj sceni, gdje je nastupao i s prestižnom Royal Shakespeare Company, globalnu slavu donijela mu je uloga Lorda Anthonyja Bridgertona u raskošnoj povijesnoj drami. Njegov šarm, karizma i kompleksna izvedba osvojili su srca publike diljem svijeta.

Nakon "Bridgertona", njegova karijera krenula je uzlaznom putanjom. Nanizao je impresivne uloge u blockbusterima poput "Jurassic World: Rebirth" i filmskoj adaptaciji mjuzikla "Wicked", gdje je utjelovio princa Fiyera. Za ulogu u hvaljenoj seriji "Fellow Travelers" zaradio je nominaciju za nagradu Emmy, dokazavši svoju glumačku svestranost. Početkom ove godine publika ga je mogla gledati i u zahtjevnoj ulozi u Shakespeareovoj predstavi "Richard II" u Londonu.

Skromna reakcija na veliku čast

Unatoč velikom uspjehu, Bailey je na vijest o novoj tituli reagirao iznenađeno i skromno. "Ovo je čast života", izjavio je u emisiji, ali je za časopis People dodao kako je cijela situacija "potpuno apsurdna". Otkrio je da ga je poziv iz redakcije zatekao dok je radio na predstavi "Richard II". "Pomalo poludite dok radite tu predstavu. Jedina luđa stvar od toga bila je dobiti ovakav poziv", rekao je.

Profimedia

U svom stilu, našalio se kako je prije javne objave vijest podijelio samo s jednom osobom od povjerenja – svojim psom Bensonom, koji se također pojavio na fotografijama u časopisu. Prijateljima, kaže, nije rekao, a njihova očekivana reakcija bit će oduševljenje pomiješano s nevjericom. "Oni znaju tajne. Iza maske 'seksipilnog muškarca' kriju se druge istine kojima su oni svjedočili", duhovito je komentirao.

Više od lijepog lica: Aktivizam i privatni život

Izbor Jonathana Baileyja nije značajan samo zbog njegove karijere, već i zbog prekretnice koju predstavlja. Kao prvi otvoreno gay muškarac s ovom titulom, Bailey je postao važan uzor. On svoju platformu aktivno koristi za promicanje prava LGBTQ+ zajednice, a u tu je svrhu osnovao i The Shameless Fund, zakladu koja pruža podršku organizacijama u tom sektoru.

"Znam da je LGBT sektor trenutno pod ogromnom prijetnjom", izjavio je, naglašavajući važnost pružanja pomoći.

U velikom intervjuu otkrio je i detalje iz privatnog života. Glumom se poželio baviti s pet godina, nakon što ga je baka odvela na mjuzikl "Oliver!". Kao najvažnije osobine u vezi ističe komunikaciju i transparentnost, a savršeni spoj za njega može biti i slaganje Lego kockica uz pizzu. Priznao je da je "overthinker", odnosno da previše razmišlja, te da ga do suza najlakše ganu uspjesi njegove obitelji, posebice nećakinje i nećaka.

Četiri desetljeća tradicije

Titula najseksipilnijeg muškarca svijeta dodjeljuje se od 1985. godine, kada je prvi pobjednik bio Mel Gibson. Od tada su tu čast ponijeli brojni holivudski velikani poput Georgea Clooneyja, Brada Pitta, Patricka Dempseyja (2023.), Chrisa Evansa (2022.), Paula Rudda (2021.) i Dwaynea "The Rock" Johnsona (2016.).

Izbor Jonathana Baileyja na 40. obljetnicu dodjele ove titule označava važan trenutak, slaveći ne samo fizičku privlačnost, već i talent, intelekt, humor i društvenu odgovornost. Svojim radom i osobnošću, Bailey dokazuje da je definicija onoga što muškarca čini "seksi" u 2025. godini kompleksnija i sadržajnija no ikad prije.