Povratak haljine u kojoj je J.Lo srušila internet: 'Ja sam je nosila prva'

Iako je J.Lo ikoničnu haljinu učinila besmrtnom, ona nije bila prva koja ju je odjenula

Na dodjeli nagrada CFDA za 2025. godinu, u noći posvećenoj slavljenju najvećih imena američke mode, jedan je trenutak zasjenio sve ostale. Supermodel Amber Valletta prošetala je crvenim tepihom u legendarnoj zelenoj Versace haljini s uzorkom džungle, istoj onoj koju je nosila na modnoj pisti prije više od 25 godina i koju je u međuvremenu proslavila Jennifer Lopez. Bio je to modni trenutak punog kruga koji je podsjetio svijet na haljinu koja je više od odjevnog predmeta – ona je dio internetske i pop-kulturne povijesti.

Trenutak koji je srušio internet

Kako bi se u potpunosti shvatila važnost pojavljivanja Amber Vallette, potrebno se vratiti u 23. veljače 2000. godine. Na 42. dodjeli nagrada Grammy, pjevačica i glumica Jennifer Lopez pojavila ukrala je svu pažnju. Nosila je prozirnu haljinu od svilenog šifona s tropskim uzorkom lišća i bambusa, čiji se dekolte spuštao duboko ispod pupka, jedva pričvršćen svjetlucavim brošem.

Dabrowski Jerzy/ABACA/Abaca Press/Profimedia

Svijet je bio opčinjen. Slike Lopez u zelenoj haljini preuzete su s web stranice Grammyja više od 640.000 puta u samo 24 sata. Glumac David Duchovny, koji je s njom uručivao nagradu, našalio se na pozornici: "Ovo je prvi put u pet ili šest godina da sam siguran da nitko ne gleda u mene." Haljina, čija je vrijednost tada procijenjena na oko 15.000 dolara, postala je globalni fenomen i osigurala Donatelli Versace status dizajnerice koja je uspješno nastavila nasljeđe svog brata Giannija.

Nastanak Google Imagesa

Pomama za fotografijama bila je tolika da je doslovno promijenila internet. Bivši izvršni direktor Googlea, Eric Schmidt, godinama kasnije potvrdio je da je potraga za slikama Jennifer Lopez u toj haljini bila "najpopularniji upit za pretraživanje koji su ikada vidjeli". U to vrijeme, Google je nudio samo tekstualne rezultate s poveznicama, što nije moglo zadovoljiti znatiželju milijuna korisnika. Shvativši da je potrebno stvoriti način pretraživanja isključivo za slike, Googleovi inženjeri razvili su novu platformu. Tako je, zahvaljujući jednoj haljini, rođen Google Image Search.

Profimedia

'Ja sam je nosila prva'

Iako je J.Lo haljinu učinila besmrtnom, ona nije bila prva koja ju je odjenula. Taj komad povijesti debitirao je na reviji modne kuće Versace za proljeće/ljeto 2000., a na pisti ga je nosila upravo Amber Valletta. Manekenka je bila i zaštitno lice reklamne kampanje za tu kolekciju.

Anthony Behar/ddp USA/Profimedia

Valletta je u kasnijim intervjuima s osmijehom isticala tu činjenicu.

"Ova je haljina pretraživana na Googleu više puta nego bilo koji drugi izgled u povijesti. Doslovno je srušila internet kad ju je ona nosila. Poprilično je cool biti dio te povijesti", izjavila je za Vogue, dodavši: "Ali ja sam je nosila prva."

Puni krug na crvenom tepihu

Noseći istu tu haljinu na dodjeli nagrada CFDA 2025., Valletta je odala počast Donatelli Versace, koja je te večeri primila nagradu za pozitivan doprinos (Positive Change Award). Bio je to emotivan i simboličan čin.

"Osjećam se posebno jer sam u Versace 'jungle' haljini. Nikada nisam nosila svoju haljinu u javnosti. Ovo je prvi put da je nosim na crvenom tepihu i uzbuđena sam što sam u ovoj čarobnoj haljini", rekla je na crvenom tepihu. Izgled je upotpunila zlatnim sandalama i naušnicama s prepoznatljivim logom Meduze, a kosa joj je padala u valovima, slično kao i na reviji 2000. godine.

Anthony Behar/ddp USA/Profimedia

Njezin povratak u kultnoj kreaciji nije bio samo podsjetnik na jedan od najvažnijih trenutaka u povijesti crvenog tepiha, već i proslava trajne snage mode da stvara priče, pokreće tehnološke revolucije i, nakon četvrt stoljeća, i dalje oduzima dah.