Anita Martinović građanima dijelila licitarska srca, a farmerima će već večeras pisma

Večeras od 21.40 sati na RTL-u kreće nova, 18 sezona 'Ljubav je na selu' u kojoj će usamljeni farmeri probati pronaći onu pravu. Kao i uvijek dosad, sve počinje pismima koja će im u svojoj prepoznatljivoj škrinjici donijeti voditeljica Anita Martinović.

A osim što će neke farmere razveseliti dobrim vijestima, svojom pozitivnom energijom i darovima razveselila je prije nekoliko dana i brojne građane Zagreba.

Na Trgu bana Jelačića i tržnici Dolac simpatična je voditeljica svojom šetnjom najavila novu sezonu omiljenog showa, podijelivši brojna licitarska srca s prepoznatljivim motivima 'Ljubav je na selu'.

Uz nezaobilazno druženje i fotografiranje sa Zagrepčanima i turistima, Anita je s brojnim zainteresiranim prolaznicima proćakulala o novoj sezoni, ali i o najvažnijoj stvari koja nas sve pokreće – ljubavi.

„Ti susreti s ljudima i našim gledateljima za mene su uvijek jako posebni, a tako je bilo i ovaj put. Moram priznati da su ljudi bili oduševljeni tom malom gestom – mnogi su mi rekli kako sam im uljepšala dan. Srela sam i neke vjerne fanove naše emisije iz okolnih mjesta i jedva čekaju početak nove sezone. Grad je bio pun turista, mnogi su bili baš parovi i bilo je lijepo razveseliti ih ovim tradicionalnim hrvatskim suvenirom“, kaže zadovoljno Anita, „Taj dan je na sve strane prštala ljubav i dobro raspoloženje! Veselim se što će gledatelji od večeras konačno moći pratiti nove ljubavne priče koje smo im pripremili, a drago mi je što isto nestrpljenje dijele i građani koje smo susreli. “

A već večeras od 21.40 sati slijedi prvi zajednički susret farmera i uvijek napeta dodjela pisama. Kako će jedanaestorica ovogodišnjih šarmera reagirati kad se prvi put susretnu, tko će kliknuti, tko iznenaditi stajlingom, i hoće li se primijetiti barem mala doza konkurencije kod brojenja dobivenih pisama?

Anita će ih ispitati sve o željama, planovima i očekivanjima, a dio njih već će večeras doznati svoju sudbinu – koliko im je dama pisalo i hoće li dobiti priliku za daljnji nastavak ovog ljubavnog putovanja.

Uz to, brojne gledatelje Anita će podsjetiti na najljepše dosadašnje romantične priče iz showa te posjetiti domove bivših kandidata koji su ljubav pronašli upravo u RTL-ovoj emisiji!

Novu sezonu 'Ljubav je na selu' ne propustite večeras, nakon premijere dramske serije 'Divlje pčele' - od 21.40 sati na RTL-u.