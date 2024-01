Darujemo dvije knjige - 'Dijamantno oko' i 'Žrtva 2117'

"Žrtva 2117" Jussi Adler- Olsen

Novine pokojnicu nazivaju samo Žrtvom 2117 - dvije tisuće sto sedamnaestom izbjeglicom koja je te godine izgubila život u Sredozemnom moru.

Ali za trojicu ljudi ta je žrtva mnogo više od toga, i njezina smrt pokreće niz događaja koji Sektor Q, na čelu s inspektorom Carlom M?rckom, uvlače u krajnje opasan - i krajnje osoban - slučaj: slučaj koji ne samo da otkriva mračne tajne iz prošlosti, nego nosi kobne posljedice za budućnost.

Za labilnog danskog tinejdžera, smrt Žrtve 2117 postaje simbol svega što prezire i savršena izlika da se prepusti svojim ubilačkim porivima. Za Ghaaliba, okrutnog krvnika iz zloglasnog zatvora Abu Ghraib, smrt Žrtve 2117 prvi je korak u terorističkoj operaciji koju priprema godinama. A za Assada iz Sektora Q, Žrtva 2117 veza je s njegovom prešućenom prošlošću i s obitelji od koje se odavno oprostio.

RECENZIJE:

"Još jedanput, Adler-Olsen daje vam sve što biste mogli poželjeti od trilera i još mnogo, mnogo više." Kirkus Reviews

"S ovim Dancem nema šale. Ako vas želi prestraviti, zna točno kako da to i učini." The New York Times Book Review

"Vrhunsko žongliranje linijama radnje." Publishers Weekly

O AUTORU: Jussi Adler-Olsen pojavio se na danskoj književnoj sceni 1997. s romanom Kuća abecede. Godine 2007. izlazi mu roman Žena u kavezu, prvi iz serijala o policijskom inspektoru Carlu M?rcku i njegovom Sektoru Q, koji je piscu donio svjetsku slavu i književne nagrade. Romani su mu prevedeni u više od 40 zemalja svijeta, a produkcijske kuće Zentropa i Nordisk Film otkupile su i filmska prava za cijeli serijal.

"Dijamantno oko" Kate Quinn

Lipanj 1941. Mila Pavličenko, samozatajna studentica povijesti priprema svoj završni rad, radi kao knjižničarka i odgaja svog petogodišnjeg sina. No Hitlerova invazija na Ukrajinu i Rusiju odvodi je nekim drugim putem. Mila se javlja kao dobrovoljka i iz marljive studentice preobražava se u smrtonosnu snajperisticu - neumoljivu lovkinju na naciste koja uskoro dobiva nadimak Gospođa Smrt.

Kad nakon tristotog pogotka postaje slavna, nacionalna junakinja, Mila nevoljko odlazi s krvavog bojišta Istočnog fronta jer je šalju u Ameriku na turneju dobre volje kako bi prikupila podršku za borbu protiv okupatora. Dok se još oporavlja od ratnih rana i boli zbog gubitaka na bojišnici, Mila se odjednom nađe usamljena u potpuno drugačijem, blistavom svijetu Washingtona - sve dok joj neočekivano prijateljstvo s prvom damom Eleanor Roosevelt i sudrugom snajperistom ne pruže priliku za novu sreću.

Dijamantno oko nezaboravan je roman utemeljen na istinitoj priči o najpoznatijoj sovjetskoj snajperistici Ljudmili Pavličenko.

"Nezaboravan roman o jedinstvenoj povijesnoj junakinji, hrabroj ženi koja je promijenila tijek povijesti." - Allison Pataki

"Pomno razrađen, s vještim zapletom i uzbudljivim spojem akcije i emocija, ovaj roman je pravo remek-djelo." - Kristin Harmel

"Kate Quinn predstavlja jednu od zaboravljenih junakinja Drugoga svjetskog rata čija sudbina će vas zaintrigirati od prve rečenice. Ovo je njezin dosad najbolji roman!" - Alix Rickloff

KATE QUINN je, prema New York Timesu i USA Today, najprodavanija autorica povijesnih romana. Rođena je u južnoj Kaliforniji, a studirala na Sveučilištu Boston gdje je diplomirala i magistrirala na klasicima. Cijeloga života je ljubiteljica povijesti i napisala je četiri romana, sagu o "Carici Rima" i dvije knjige čija je radnja smještena u doba talijanske renesanse, prije nego što se okrenula dvadesetom stoljeću s romanima "Aliceina mreža", "Lovkinja", "Zagonetka ruže" i "Dijamantno oko". Svi su joj romani prevedeni u mnogo zemalja.

Prijaviti se možeš do ponedjeljka, 8. siječnja, u 12h kada objavljujemo dobitnika/cu.