Žena, intima i bolest bez srama – simpozij koji otvara teme o kojima se predugo šutjelo

Seksualnost ne prestaje dijagnozom. Intima ne nestaje kemoterapijom. Ljubav ne odlazi operacijom. Jer tijelo i s dijagnozom – ostaje tvoje. Upravo takva snažna, oslobađajuća poruka odjeknula je zagrebačkim hotelom Zonar povodom simpozija Sex(i)dijagnoza – život, strast i borba protiv raka, održanog na Svjetski dan borbe protiv raka jajnika.

Simpozij, koji su organizirale udruga Nismo same, agencija In Vida i Hrvatsko društvo za kolposkopiju i bolesti vrata maternice HLZ-a, okupio je žene koje su same prošle kroz dijagnozu raka, medicinske i psihološke stručnjake, kao i predstavnike beauty industrije – sve s istim ciljem: da spolno zdravlje žena oboljelih od raka postane tema bez srama, straha i tišine.

Program simpozija donio je spoj stručnih panela, osobnih priča i sadržaja osmišljenih s pažnjom i nježnošću – kao podsjetnik ženama da se ne moraju odreći vlastite ženstvenosti, želja i užitaka.

Ljepota kao podrška, a ne privilegija

Poseban dojam ostavio je Catrice beauty kutak, iza kojeg stoji glavni pokrovitelj simpozija. Sudionice su imale priliku posjetiti make-up stanicu poznatog vizažista Koste Miljkovića, koji je, ne samo dijelio korisne savjete i demonstrirao brzinske trikove, već i pažljivo saslušao svaku ženu – jer ponekad je upravo ljepota taj prvi korak prema ponovnoj povezanosti sa sobom.

„Ljepota ne mora biti luksuz – ona može biti terapija. Može biti štit, ali i most prema sebi. Na ovom događanju osjećao sam da činimo nešto puno veće od samog šminkanja“, rekao je Kosta, koji je bio i sudionik završnog panela.

Zahvalnost koja se osjeća

Simpozij nije bio samo edukativan, već i izuzetno pažljivo osmišljen u svakom detalju – jer briga za ženu oboljelu od raka treba biti holistička. Tako je u Kutjevo kutku ponuđeno osvježenje u obliku Premium rosé vina, dok je Zott razveselio sudionike svojim Hungry proizvodima.

Bipa kutak bio je posvećen njezi, dok su Vagisan i Bauerfeind ponudili korisne informacije i proizvode za podršku u svakodnevnom životu s dijagnozom. Pekarne Dinara osigurale su ukusne zalogaje za sve sudionike, a Cedevita je upotpunila dan zdravim i osvježavajućim vodama.

Iskrene poruke organizatora

“Ovaj simpozij nije samo edukacija – to je prostor hrabrosti, ranjivosti i istine. Mi ne govorimo o dijagnozama, nego o ženama koje žele živjeti, voljeti i osjećati se dobro u svom tijelu, usprkos i u inat bolesti”, izjavila je Ivana Vidušin, CEO agencije In Vida, koja je uz organizaciju događaja osmislila i njegov snažan vizualno-emotivni identitet.

“Ova tema godinama je bila zanemarena – i u medicini, i u javnosti. Drago mi je da smo kao struka i društvo konačno došli do točke u kojoj možemo reći: spolno zdravlje žena nakon dijagnoze nije luksuz, već pravo. I potreba”, poručio je Dražan Butorac, jedan od suorganizatora i predsjednik Hrvatskog društva za kolposkopiju i bolesti vrata maternice HLZ-a.

Ugledni gosti podržali simpozij i stali uz žene

Događaj su podržali brojni ugledni uzvanici, uključujući: dr. sc. Romanu Galić, izaslanicu gradonačelnika Tomislava Tomaševića, Branka Kolarića, ravnatelja NZJZ-a ‘Dr. Andrija Štampar’, Bartola Šimunića, pročelnika kabineta Predsjednika Republike Hrvatske, prof. dr. sc. Frana Borovečkog, ravnatelja KBC-a Zagreb, Anu Ljubas, glavnu medicinsku sestru KBC-a Zagreb, izv. prof. prim. dr. sc. Edvarda Galića, ravnatelja KB Sv. Duh, te Snježanu Foschio Bartol, voditeljicu Ureda ravnatelja KB Sv. Duh.

Simpozij se održao pod pokroviteljstvom Grada Zagreba i Nastavnog zavoda za javno zdravstvo ‘Dr. Andrija Štampar’, te uz potporu Predsjednika Republike Hrvatske, gospodina Zorana Milanovića.

Uspomene koje ostaju

Na odlasku, svaka je sudionica ponijela sa sobom goodie bag – pažljivo osmišljen paket ispunjen korisnim, nježnim i inspirativnim proizvodima. No, taj paket nije bio samo skup poklona. Bio je to mali, ali snažan podsjetnik. Poruka upakirana s ljubavlju: nisi sama. Nisi zaboravljena. Još si uvijek žena – i to cijelim svojim bićem. Žena koja ima pravo osjećati se lijepo, njegovano, vrijedno i povezano sa sobom. Žena kojoj pripada pažnja, radost i nježnost – i u dijagnozi, i izvan nje.

Hvala na podršci

Na kraju, ali nikako najmanje važno – zahvaljujemo svim brendovima i partnerima koji su stali uz žene i omogućili da ovaj simpozij postane prostor stvarne promjene:

Catrice (glavni pokrovitelj), Vagisan, Vinarija Kutjevo, Bipa, MSD, Bauerfeind, Farmacia, Hrvatski poljoprivredni zadružni savez, AstraZeneca, Autan, Neoviderm, 5th Element, Vichy, Majc event & graphics solutions, L’Adria, Zott, Pekarne Dinara i Perfex.

Vaša podrška bila je više od donacije – bila je poruka svakoj ženi da nije sama.

