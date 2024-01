Vrste treninga koje sagorijevaju najviše kalorija

Jedna od najčešćih novogodišnjih odluka jest ta da se zdravije hranimo i više vježbamo – a osim radi boljeg zdravlja cilj nam je obično i skinuti višak kilograma. Stručnjaci kažu kako je uravnotežena dijeta najvažniji faktor kod mršavljenja, a ako želiš brže do cilja i pri tom ne samo smršavjeti nego i ojačati i učvrstiti tijelo, ne smiješ izostaviti ni redovito vježbanje.

No, koja vrsta treninga sagorijeva najviše kalorija u najkraćem vremenu? Mnogi će se iznenaditi – među top sportovima za mršavljenje nije popularni jogging, ali su zato ove 3 vrste vježbanja i kretanja odličan izbor:

Vožnja biciklom

Bicikliranje na svježem zraku izvrsna je aktivnost – čak i vožnjom umjerenom brzinom može se potrošiti 300 do 400 kalorija na sat. Ako vozimo brže (ili na sobnom biciklu povećamo težinu), možemo potrošiti i do dvostruko više kalorija. Bicikliranje najviše djeluje na mišiće nogu i stražnjice, a dobar je izbor i za one s dosta prekomjerne težine jer za razliku od trčanja, ne stvara pritisak na gležnjeve, koljena i kukove. Uz sve ovo, bicikliranje, osobito na sobnom biciklu, ima minimalni rizik od ozljeda – ipak, ova vrsta treninga nije najbolja ideja za one s diskom hernije ili s akutnom ishialgijom.

Plivanje

Ako postoji idealna vrsta sporta za cijelo naše tijelo - onda je to plivanje. Plivanje je jednako prikladno za početnike, kao i za napredne vježbače. Plivanje je poštedno za naše zglobove, a osim toga voda djeluje dobro i na one koji imaju problem sa spavanjem. Nakon večernjeg treninga na bazenu zaspat ćeš kao mala beba. Neka tvoj trening traje oko sat vremena tijekom kojih ćeš izmjenjivati prsno plivanje i kraul (ili ostale tehnike koje znaš). Budeš li plivala intenzivnom tempu, u sat vremena na bazenu možeš otopiti i do 700 kalorija.

Foto: Pexels

Squash

Manje je poznato da je squash vrsta sporta koja troši zaista mnogo kalorija – naime, čak i do 1000 kalorija u 60 minuta. Squash je idealna izbor za one koji ne vole vježbati sami. Ova zabavna vrsta treninga zahtjeva dobru koordinaciju i brze reflekse. Za squash ne trebaš skupu opremu, samo reket i loptice koji se obično mogu unajmiti u samoj dvorani.

