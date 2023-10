'Cozy kardio': novi trend treniranja idealan za lijene dane kad bi najradije ostala u krevetu

Vjerojatno si ne jednom odlučila da od ponedjeljka krećeš s vježbanjem, no pri pomisli na naporne treninge u teretani ili trčanje u hladno jutro možda ti je splasnuo entuzijazam. No, vježbanje može biti i sasvim drugačije – i puno udobnije. Kako ti se, na primjer, čini jedan lagani trening u tvojoj dnevnoj sobi uz omiljenu glazbu? Fitnes treneri osmislili su tako zvani 'cozy kardio', trening koji možemo odraditi kod kuće i to u dane kad nam se ne da ni ustati s kauča. Saznaj sve o ovoj vrsti vježbanja idealnoj za one koji baš i nisu sportski tip.

Što je 'cozy kardio'

Iza tebe je naporan dan na poslu, vani je već mračno i vrijeme je da pripremiš večeru – pitaš se gdje i kada bi sada još trebala 'ugurati' trening za koji ionako nemaš energije. 'Cozy kardio' smišljen je upravo za takve dane i počiva na ideji da lagane i zabavne vježbe postanu dio naše svakodnevice.

Foto: Pexels

Dakle, kod 'cozy kardio' treninga ne moraš otići u teretanu ili dvoranu za vježbanje, dovoljno je da uskočiš u trenirku i kreneš. Vježbati možeš jogu, pilates ili neki lagani trening s YouTuba, već prema vlastitim preferencijama. Odredi da ćeš svaki dan vježbati pola sata, a hoće li to biti ujutro, navečer ili negdje između ručka i večere – ovisi o tvom rasporedu.

Osim fizičkih dobrobiti, 'cozy kardio' izvrstan je i za tvoju psihu jer ti pomaže da se opustiš.

Koje vježbe odabrati

Ako nisi sigurna koji je najbolji izbor kardio treninga za tebe, pokušaj s pilatesom. Kreni s videima za početnike i ubrzo ćeš primijetiti da naizgled jednostavne vježbe pomažu kod izgradnje mišića, ali i za veću izdržljivost. Ključ je u tome da vježbaš redovito i nagrada će uskoro stići u vidu čvršće stražnjice, zategnutih ruku i bolje kondicije.

Foto: Pexels

Pri tom, umjesto da odradiš dva velika i teška treninga tjedno, vježbat ćeš svaki dan, ali po malo. Bitan je kontinuitet, a ne to koliko si serija odradila ili koraka napravila.

U svoja 4 zida

U hladnoj sezoni puno se teže natjerati na izlazak iz kuće, iako je boravak na svježem zraku zdrav. Razmisli o nabavi sobnog bicikla kako bi mogla odraditi ugodan trening uz omiljenu seriju dok van pljušti kiša ili su stupnjevi ispod nule.

Foto: Pexels

Je li 'cozy kardio' dovoljan

To ovisi o tvojim osobnim ciljevima. Ako trebaš skinuti više kilograma, ovakva vrsta vježbanja neće biti dovoljna i trebat ćeš je kombinirati s još nekom vrstom sporta. No, ovaj je kardio trening svakako dobar početak za tvoj povratak u rutinu vježbanja. Ovo će te potaknuti na više kretanja, jačaš ćeš mišiće na nježna način i generalno se osjećati mnogo bolje – zato je 'cozy kardio' definitivno dobra odluka.

