Voda s krastavcima izuzetno je popularna. Je li hype opravdan?

Tijekom vrućih ljetnih dana svi smo u potrazi za načinima kako da se rashladimo, a osvježavajući napici savršena su opcija. Kada je vani vruće, vrlo je važno unositi dovoljno tekućine, a najbolji izbor je dobra stara voda.

Međutim, želiš malo 'začiniti' svoju vodu i pripremiti si aromatični napitak koji će te osvježiti, voda s krastavcima odličan je izbor. Ovaj napitak već je neko vrijeme vrlo popularan među manekenkama i svima onima koji prate wellness trendove jer navodno, ne samo da osvježava, već i potiče detoksikaciju organizma te pomaže kod mršavljenja.

Zašto se oko vode s krastavcima stvorio toliki hype? Je li uistinu riječ o čudotvornom napitku i vrijedi li ga uključiti u svoju svakodnevnu rutinu? Odgovore otkrivamo u nastavku.

Što je voda s krastavcem i kako je napraviti?

Voda s krastavcem je samo voda u kojoj se nalaze kriške krastavaca, a obično se poslužuje hladna. Što duže kriške krastavca stoje u vodi, ona postaje ukusnija i bogatija. Nije poznato kako je točno ovaj napitak postao toliko trendi, no u zapadnim zemljama uživa veliku popularnost i često se poslužuje u spa centrima i raznim lječilištima tijekom tretmana detoksikacije i relaksacije.

Najveća prednost ovog napitka je u tome što ga je uistinu lako napraviti. U vrč ili čašu hladne vode potrebno je dodati narezane kriške krastavca (domaće ili iz organskog uzgoja) i zatim ostaviti da odstoji barem sat vremena. Za dodatnu aromu, u vodu se mogu dodati i listići svježe mente, đumbir ili kriške limuna.

Foto: Unsplash

Koje su zdravstvene dobrobiti ovog napitka?

Dobrobiti pijenja vode s krastavcem su gotovo pa beskrajne, piše britanska Grazia. Za početak, ovaj je napitak odličan izvor antioksidansa i drugih hranjivih tvari kao što su kalcij, kalij te vitamini A i C. Svi ti nutrijenti pomažu tijelu u borbi protiv oštećenja koje uzrokuju slobodni radikali. Uz to, vitamin C jača imunološki sustav i podupire zdravlje crijeva. Ovaj napitak doprinosi ljepšem izgledu kože, a može podići i razinu energije.

Može li voda s krastavcem pomoći kod visokog krvnog tlaka?

Voda s krastavcem navodno može sniziti visok krvni tlak koji je često uzrokovan prevelikom količinom natrija u prehrani te malom količinom kalija. S obzirom na to da krastavci obiluju kalijem, elektrolitom koji regulira natrij, ovaj je napitak idealan za osobe koje muči visok krvni tlak.

Poboljšava i stanje kože

Iako voda s krastavcem nije nikakav čarobni eliksir, ima određene dobrobiti za ljudsko zdravlje ako se koristi kao dio svakodnevne zdrave rutine. Za lijep izgled kože najvažniji su kvalitetna skincare rutina, dobar san i pravilna prehrana, no i voda s krastavcem može pozitivno utjecati na stanje kože. Naime, krastavci sadrže sastojke koji imaju protuupalno djelovanje te potiču obnovu i regeneraciju kože stimulirajući stvaranje kolagena.

Foto: Pexels

Postoje li nuspojave kod konzumacije vode s krastavcem?

Kao i kod svih drugih namirnica ili napitaka, i kod ovog napitka ključno je biti umjeren. Voda s krastavcem ima mnoge dobrobiti, no to ne znači da je trebamo piti u neograničenim količinama. Iako je hidracija organizma važna za ljudsko zdravlje, postoji i nešto što se zove previše hidracije, a to stanje može biti opasno za organizam. Uz to, iako krastavac obiluje brojnim vitaminima, on sadrži i spojeve koji mogu djelovati toksično ako ih konzumiramo previše te uzrokovati nadutost i druge probavne smetnje. Prema tome, umjerenost je ključna.

Je li hype oko ovog napitka opravdan?

Voda s krastavcem ima ljekovita svojstva i opskrbljava organizam vitaminima, no to nije nikakav čarobni napitak kao što mnogi tvrde. Doprinosi ljepšem izgledu kože i može pozitivno utjecati na zdravlje ako se redovito konzumira, ali uz uravnoteženu prehranu, redovitu tjelovježbu i dobru količinu sna.