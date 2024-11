Stiže hladnije vrijeme. Istražili smo koji vitamini su idealni za suhu kožu

Koža treba njegu u sva godišnja doba, no zimi joj ipak treba malo više pažnje. U to doba godine je zrak suši, a korištenje grijanja u zatvorenim prostorima dodatno snižava vlažnost zraka. Sve ovo može oštetiti tvoju kožu i isušiti ju. Uz pravilnu hidratizaciju zimi i prirodne (pamučne) materijale, bitan je unos i određenih vitamina koji pomažu zdravlju kože.

Najbolji vitamini za suhu kožu

Briga o koži nije samo pitanje estetike, već i važan aspekt našeg općeg zdravlja i dobrobiti. Ovi vitamini podržavaju prirodne procese obnove kože i mogu se naći u prirodnim izborima poput voća, povrća i orašastih plodova, ali i u dodacima prehrani poput tableta ili sirupa.

Vitamin A

Dva ključna proteina za strukturu i elastičnost kože su kolagen i elastin, a vitamin A potiče njihovu proizvodnju. Kolagen daje koži čvrstoću i potporu, dok elastin omogućuje koži da se vrati u prvobitno stanje nakon rastezanja. Uz njihovu proizvodnju, vitamin A štiti kožu od štetnog ultraljubičastog (UV) zračenja, djelujući kao prirodni zaštitni sloj. On također ubrzava obnovu stanica kože, što je ključno za održavanje zdravog i mladolikog izgleda. Vitamin A se nalazi u mrkvi, batatu, marelicama, bundevi i špinatu.

Vitamin C

Vitamin C djeluje kao snažan antioksidans koji neutralizira štetne molekule zvane slobodni radikali, sprječavajući ih da oštete kolagen, elastin i druge važne komponente kože. Također, redovit unos vitamina C osigurava da naša koža ima dovoljno sirovina za kontinuiranu proizvodnju kolagena. Vitamin C potiče i obnovu stanica kože, što pomaže u borbi protiv hiperpigmentacije, odnosno pridonosi svjetlijem i ujednačenijem tenu. Osim toga, vitamin C ima protuupalna svojstva koja pomažu u smanjenju oteklina i crvenila oko ozlijeđenog područja. Vitamin C se brzo razgrađuje pa ga je najbolje unositi kroz svježu hranu poput citrusnog voća, kivija, jagoda, paprike ili brokule.

Vitamin D

Vitamin D je važan za obnovu stanica kože i zaštitu od UV zraka. Osim toga, ovaj vitamin pomaže u regulaciji proizvodnje prirodnih antibiotika, a i općenitu regulaciju imunološkog sustava kože. Redovit unos ovog vitamina može ublažiti simptome kroničnih upalnih bolesti kože poput psorijaze i ekcema, te smanjiti učestalost i intenzitet akutnih upalnih reakcija. Glavni izvor vitamina D je izlaganje suncu, a u hrani ga ima u masnoj ribi, jajima i obogaćenim mliječnim proizvodima.

Vitamin E

Vitamin E djeluje kao snažan antioksidans koji sprječava oksidativno oštećenje lipida u staničnoj membrani. Ova zaštita je izuzetno bitna jer oštećenje membrane može dovesti do gubitka funkcije stanice i preuranjenog starenja kože. Redovit unos ovog vitamina pomaže u zaštiti kolagena i elastina, a pomaže i u zadržavanju vlage u koži, što je ključno za održavanje njezine elastičnosti i zdravog izgleda. Namirnice bogate vitaminom E su bademi, avokado, sjemenke suncokreta, lješnjaci i maslinovo ulje.